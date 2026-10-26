Après une semaine de préparation intensive avec Plug and Play Tech Center, 20 startups ivoiriennes ont présenté leurs projets le 24 octobre à Abidjan. Dix d'entre elles seront retenues pour rencontrer des investisseurs internationaux au Maroc en décembre prochain.

Transformer le potentiel entrepreneurial en entreprises capables de mobiliser des financements et de créer des emplois. C'est l'ambition de la deuxième édition du Programme d'appui à l'écosystème des startups (Paes), porté par Cdc-CI Capital et l'Agence Emploi Jeunes (Aej). Le pitch final, organisé samedi 24 octobre 2026 à Abidjan, a marqué l'aboutissement de cinq jours de formation destinés aux 20 startups finalistes.

Au programme : perfectionnement du pitch, préparation du dossier investisseurs, structuration de la dataroom, négociation des conditions d'investissement et stratégie de recherche de financements. Autant de compétences destinées à mieux préparer ces jeunes entreprises aux exigences des investisseurs. « L'accompagnement et le financement des startups constituent des leviers essentiels de l'innovation, de la création d'emplois et de la transformation économique de notre pays », a souligné Axcel Biaou, chargé d'investissement à Cdc-CI Capital.

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Cette ambition se traduit également dans les résultats du Paes 2026. Au total, 9 024 jeunes ont été sensibilisés à l'entrepreneuriat, 2 612 étudiants formés au Design Sprint et 157 startups accompagnées dans le renforcement de leurs capacités et leur préparation à l'investissement. Pour Arthur Coulibaly, directeur général de Cdci-CI Capital, l'objectif est de conduire les entrepreneurs « de l'idée à la startup qui lève des fonds et crée des emplois ».

Partenaire de cette édition, Plug and Play Tech Center veut inscrire son engagement dans la durée. Sa directrice pays au Maroc, Halima Zahzah, a salué une initiative qui pose « des fondations concrètes » pour accompagner les jeunes entreprises vers la levée de fonds et la création d'emplois durables. Déjà en préparation, la troisième édition du Paes ambitionne de renforcer les capacités des universités à déployer leurs propres programmes de Design Sprint et à pérenniser leurs incubateurs.