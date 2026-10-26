Madagascar: FIFA U15 World Cup & Festival - Trois victoires consécutives pour les jeunes Barea

Trois victoires en autant de matchs, le pari est pour l'instant réussi pour la sélection malgache engagée à la FIFA U15 World Cup & Festival. Solides dans le jeu et efficaces devant le but, les protégés du programme TDS figurent parmi les équipes en vue de cette première phase.

Les jeunes Barea poursuivent leur remarquable entrée en matière à la FIFA U15 World Cup & Festival 2026 disputée à Bakou, en Azerbaïdjan. En l'espace de deux journées, les protégés du programme FIFA Talent Development Scheme (TDS) ont signé trois victoires consécutives, confirmant tout le potentiel de cette génération en pleine émergence.

Après un premier succès maîtrisé face au Mozambique (2-0), grâce à des réalisations de Toky et Francisco, la sélection malgache a dû puiser dans ses ressources lors de sa deuxième sortie contre la Nouvelle-Zélande. Dans une rencontre spectaculaire et particulièrement disputée, les deux équipes se sont rendu coup pour coup. Les Malgaches ont trouvé les ressources nécessaires pour garder l'avantage au tableau d'affichage, notamment grâce à un doublé de Mendrika et des buts de Toky et Riciano. Malgré un retour menaçant des Néo-Zélandais dans les dernières minutes, Madagascar a tenu bon pour l'emporter 4 à 3.

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Quelques heures plus tard, les jeunes Barea étaient déjà de retour sur le terrain pour affronter Porto Rico. Malgré l'enchaînement des rencontres et une fatigue logiquement perceptible, les Malgaches ont une nouvelle fois fait preuve de caractère. Willy, Barthélémy, Riciano et Francisco ont trouvé le chemin des filets pour offrir une troisième victoire de rang à leur équipe sur le score de 4 buts à 3.

Avec dix réalisations inscrites au cours de ces deux journées, l'attaque malgache affiche une efficacité qui ne passe pas inaperçue. Plus que les résultats, c'est la capacité du groupe à répondre présent dans des matchs à forte intensité qui retient l'attention. Le défi s'annonce toutefois encore plus relevé aujourd'hui avec une double confrontation décisive.

Les Barea croiseront d'abord la route du Venezuela, l'autre équipe en forme de la poule, également invaincue depuis le début de la compétition. Ils termineront ensuite cette phase de groupes face à la Somalie. Ces deux derniers rendez-vous revêtent une importance capitale puisque le classement final de cette première phase déterminera la catégorie dans laquelle chaque sélection évoluera lors de la suite du tournoi.