Près de 500 représentants des Raiamandreny ara-drazana et des structures traditionnelles du Grand Sud ont participé au rassemblement qui s'est achevé le 24 octobre.

Les représentants des provinces de Fianarantsoa et de Toliara ont remis au colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation, un livre blanc regroupant leurs propositions en vue des Assises nationales.

Trois commissions. Les travaux ont porté sur trois grands domaines : l'histoire et la géographie, le développement socio-économique, ainsi que les affaires politiques et le processus électoral à Madagascar. Les participants ont confronté leurs préoccupations et formulé des propositions réunies dans le livre blanc remis au chef de l'État.

Le colonel Michaël Randrianirina a ensuite transmis le document au FFKM, chargé de coordonner l'organisation des Assises nationales. Les conclusions de cette rencontre devront être rapprochées de celles issues des consultations menées auprès d'autres composantes de la société, dont les jeunes, les forces armées, les douaniers et les acteurs du secteur foncier.

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Dialogue national. « L'avenir de toute la nation ne doit pas être décidé par une poignée de personnes », a déclaré le président de la Refondation à Ihosy, en défendant une concertation nationale ouverte à tous les Malgaches sans exception. Il a insisté sur la nécessité de confronter les idées et de dialoguer collectivement sur l'avenir du pays. Cette démarche doit permettre à toutes les composantes de la société de faire entendre leur voix dans le cadre des Assises nationales.

Consultations. Le président de la Refondation a également salué le rôle des chefs traditionnels dans la médiation des conflits locaux, la transmission des valeurs traditionnelles et la réconciliation. Il les a appelés à promouvoir le fihavanana et à signaler aux autorités les activités clandestines portant atteinte aux richesses nationales, notamment l'exploitation illégale de l'or.

La discipline des jeunes a également été abordée. Le colonel Michaël Randrianirina a annoncé que le rétablissement du service national était à l'étude et a appelé les jeunes à respecter les aînés et à adopter des valeurs de responsabilité. Le chef de l'État a par ailleurs dénoncé la corruption et l'affaiblissement du lien social. Il a critiqué l'utilisation du français dans les procédures judiciaires, estimant qu'elle pouvait compliquer la compréhension de la justice par certains citoyens.

Il a enfin appelé les Malgaches à vérifier leur inscription sur les listes électorales en prévision des prochaines élections. Après les travaux du Grand Sud, les consultations doivent se poursuivre auprès des Raiamandreny ara-drazana de la partie nord du pays. Les préparatifs de cette prochaine rencontre ont été engagés dès la clôture du rassemblement du Sud.