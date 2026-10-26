Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 octobre 2026

revue de presse

Sénégal - Bras de fer exécutif-législatif : Le Premier ministre prône le dialogue tout en dénonçant une « obstruction »

Au cœur d'un climat politique tendu, le Premier ministre Al Ahminou Lo est monté au créneau lors d'une conférence de presse pour clarifier les relations entre le gouvernement et la représentation nationale.

Évoquant les tensions autour du projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026, le chef du gouvernement a tenu à rappeler la nécessité de concilier la conviction politique et le sens de l'État.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Il arrive dans la vie d'un pays que les contraintes du présent mettent à l'épreuve les ambitions de l'avenir et que les divergences entre institutions exigent de chacune d'elles une conscience plus aiguë de ses responsabilités », a-t-il déclaré, appelant à dépasser les postures partisanes. [Source Press Afrik]

L’Ouganda renforce les contrôles aux frontières pour lutter contre Ebola

Les Ougandais qui reviennent de République démocratique du Congo devront désormais observer une quarantaine de 21 jours, à leurs frais. Kampala assure que le pays reste, à ce jour, exempt du virus.

La mesure a été annoncée dimanche par le ministère de la Santé. En conférence de presse, le ministre Chris Baryomunsi a réaffirmé que l’Ouganda était toujours épargné, et appelé la population à rester informée. Le dépistage est renforcé à l’aéroport d’Entebbe, aux postes-frontières et sur certains points de contrôle routiers.

Côté congolais, c’est la pire épidémie à ce jour, selon les autorités : plus de 4 600 morts depuis mai. L’Ouganda, lui, avait été déclaré exempt d’Ebola en août par l’OMS, après vingt cas dont deux décès, presque tous liés à des séjours en RDC. [Source Africanews]

L’Algérie autorise l’envoi de troupes au Niger, une première depuis 1973

Le Parlement algérien a approuvé dimanche le déploiement de militaires au Niger pour protéger les intérêts énergétiques du pays. Cette décision marque un tournant dans la doctrine militaire d’Alger, traditionnellement opposée aux interventions militaires à l’étranger.

Les deux chambres du Parlement algérien ont approuvé à l’unanimité l’envoi d’unités de l’Armée nationale populaire au Niger, selon des annonces officielles. L’opération, menée dans le cadre d’un accord bilatéral, vise notamment à protéger les installations et les intérêts énergétiques algériens. Il s’agirait du premier déploiement officiel de troupes algériennes à l’étranger depuis la guerre israélo-arabe de 1973. La révision constitutionnelle de 2020 autorise désormais de telles opérations, sous réserve de l’approbation des deux tiers des membres de chacune des deux chambres du Parlement. [Source Africa Radio]

Libye : Les insultes de Donald Trump provoquent un tollé à Tripoli et Benghazi

Les déclarations offensantes du président américain Donald Trump sur la Libye ont suscité une vive condamnation dans le pays. Le ministère des Affaires étrangères à Tripoli a convoqué le chargé d’affaires américain, tandis que Saddam Haftar, commandant en chef adjoint de l’armée basée dans l’Est, réclame une protestation officielle auprès de Washington. Le gouvernement de Benghazi exige, de son côté, des excuses du président américain.

Les propos tenus samedi 24 octobre par Donald Trump lors d’un rassemblement politique en Géorgie ont provoqué une série de réactions officielles en Libye. Le président américain a employé des termes insultants pour désigner plusieurs pays, dont la Libye, le Yémen, la Somalie et Haïti. À Tripoli comme à Benghazi, les responsables politiques et militaires ont dénoncé une atteinte à la dignité nationale. [Source LSI Africa]

Cameroun : Près de 2 milliards de dollars d’investissements prévus pour développer huit filières agroalimentaires d’ici 2030

Le Cameroun a lancé un programme d’investissements de près de 2 milliards de dollars destiné à accélérer le développement de huit filières agroalimentaires d’ici 2030, avec pour objectifs de renforcer la production locale, de réduire les importations alimentaires et de créer de nouvelles opportunités d’emploi.

Baptisé «AgriConnect», ce pacte prévoit 24 interventions nécessitant un investissement global estimé à 1,87 milliard de dollars (près de 1.120 milliards de FCFA) sur la période 2026-2030, selon les données du Fonds international de développement agricole (FIDA).

Élaboré conjointement par le gouvernement camerounais et le Groupe de la Banque mondiale, avec l’appui du FIDA et la participation du secteur privé et des partenaires concernés, ce cadre d’action vise à accélérer la transformation du secteur agropastoral et agroalimentaire. [Source Le 360 Afrique]

Gabon : Cinq personnes disparues dans le naufrage d'une plate-forme pétrolière

Une plateforme de forage s'est inclinée avant de sombrer au large des côtes gabonaises, alors qu'elle préparait de nouvelles opérations pétrolières. Cinq des 115 personnes présentes à bord sont toujours recherchées. Les autorités ont ouvert une enquête technique.

Cinq personnes portées disparues sont toujours recherchées au large du Gabon depuis le naufrage samedi soir d'une plate-forme pétrolière, ont indiqué dimanche l'entreprise qui l'exploite et le ministère gabonais du Pétrole.

Au moment du naufrage, "115 personnes se trouvaient à bord de la plate-forme", a précisé l'entreprise Borr Drilling, ajoutant que "110 personnes au total ont été retrouvées saines et sauves". "Cinq personnes restent portées disparues", a affirmé la société dans son communiqué. "L'incident s'est produit vers 20H37 heure locale samedi, impliquant la plate-forme de forage Prospector 5" au large de Maymuba, au sud du Gabon, "dans le cadre des préparatifs d'une campagne de forage planifiée". [Source Ecomatin.net]

En Tanzanie, l’opposant Tundu Lissu menace d’entamer une grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention

L’homme politique de 58 ans, incarcéré depuis un an et demi pour avoir exigé une réforme du système électoral, était retourné dans son pays en 2023 après plusieurs années d’exil. Il risque la peine de mort.

Tundu Lissu, opposant tanzanien en détention depuis avril 2025 et poursuivi pour trahison, a menacé d’entamer, lundi 26 octobre, une grève de la faim pour protester contre le refus des autorités pénitentiaires de permettre des entretiens privés avec ses avocats, a affirmé, samedi 24 octobre, son parti, Chadema.

Opposant emblématique au mouvement Chama Cha Mapinduzi (CCM), au pouvoir depuis l’indépendance de la Tanzanie, en 1961, M. Lissu, 58 ans, qui a survécu à une tentative d’assassinat en 2017, avait été arrêté l’an passé après avoir exigé une réforme du système électoral. L’opposant, poursuivi pour trahison, risque la peine de mort. Le verdict est attendu le 6 novembre. [Source Le Monde Afrique]

Gambie : 2,5 millions de dollars pour les victimes de Jammeh, un autre pas de plus vers la réconciliation

La Gambie vient de recevoir 2,5 millions de dollars de la vente aux États-Unis d'une résidence de luxe proche de Washington, appartenant à l'ancien Président, Yahya Jammeh. La somme a été directement versée dans les caisses de la Commission nationale chargée des réparations pour indemniser les victimes de son régime.

C'est un tournant symbolique : pour la première fois, des biens confisqués à l'étranger servent concrètement à réparer. L'on peut dire que neuf ans après la chute de Yahya Jammeh, la Gambie avance par petites étapes. La démocratie électorale est installée, mais la confiance et la justice traînent.

Ces 2,5 millions de dollars ne répareront pas 22 ans de terreur. Mais ils donnent un visage concret à la réparation. Ils montrent que les biens mal acquis peuvent redevenir un outil de paix. [Source Fratmat]

Bénin : 53 Afro-descendants acquièrent la nationalité

Cinquante-trois Afro-descendants, originaires notamment d’Haïti, de Martinique et de France, ont acquis la nationalité béninoise, samedi à Cotonou, dans le cadre de la politique de reconnexion du pays avec sa diaspora, donnant une dimension juridique à leur démarche de retour aux sources.

La cérémonie de remise de la nationalité s’est déroulée le 24 octobre 2026 au Complexe judiciaire de Cotonou, en présence de représentants des ministères de la Justice et des Affaires étrangères, chargés de la mise en œuvre de cette initiative.

Au-delà de l’acquisition d’un nouveau statut juridique, cette démarche traduit la volonté des bénéficiaires de renouer officiellement avec leur histoire familiale et leurs origines africaines, dans un pays qui entend renforcer ses liens avec les descendants de la diaspora. [Source Apanews]

FIFA U15 World Cup & Festival - Trois victoires consécutives pour les jeunes Barea

Trois victoires en autant de matchs, le pari est pour l'instant réussi pour la sélection malgache engagée à la FIFA U15 World Cup & Festival. Solides dans le jeu et efficaces devant le but, les protégés du programme TDS figurent parmi les équipes en vue de cette première phase.

Les jeunes Barea poursuivent leur remarquable entrée en matière à la FIFA U15 World Cup & Festival 2026 disputée à Bakou, en Azerbaïdjan. En l'espace de deux journées, les protégés du programme FIFA Talent Development Scheme (TDS) ont signé trois victoires consécutives, confirmant tout le potentiel de cette génération en pleine émergence.

Après un premier succès maîtrisé face au Mozambique (2-0), grâce à des réalisations de Toky et Francisco, la sélection malgache a dû puiser dans ses ressources lors de sa deuxième sortie contre la Nouvelle-Zélande. Dans une rencontre spectaculaire et particulièrement disputée, les deux équipes se sont rendu coup pour coup. [Source Midi Madagasikara]