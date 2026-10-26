Afrique: Ligue des champions CAF - Le Pyramids FC et le RS Berkane font le travail, l'Espérance de Tunis passe de justesse

Suite et fin du deuxième tour des qualifications de la Ligue des champions CAF ce samedi 24 octobre. Les clubs favoris sont parvenus à se qualifier pour la phase finale de la compétition, même si certains ont connu des difficultés, comme l'Espérance de Tunis, qui a dû passer par une séance de tirs aux buts pour se défaire des Libyens du Swehly SC.

L'Espérance de Tunis a bien validé sa 11e participation consécutive à la Ligue des champions africaine. Mais que ce fût dur pour les hommes de Pablo Franco, qui avaient perdu le match aller (1-0) le week-end dernier en Libye face au Swehly SC. Mais au stade olympique de Radès, l'Espérance a ouvert le score très tôt grâce à Imad Faraj dès la 8e minute de jeu, mais la défense du Swehly SC a ensuite tenu jusqu'à la fin du temps réglementaire pour ne pas craquer. Le club tunisien a alors dominé son hôte libyen aux tirs au but (3-1) pour assurer sa qualification.

Moins de difficultés pour le Pyramids FC et le RS Berkane

Moins de suspense du côté de l'Égypte avec la tranquille qualification du quart de finaliste de la saison dernière, le Pyramids FC. Déjà vainqueur 1-0 à l'aller au Soudan face au El Merriekh Bentiu, le club égyptien a fait le job à domicile au retour grâce à une victoire éclatante (4-0) avec un doublé de Magdi et des buts de Fathi et Benbouali.

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Présent dans le dernier carré de la précédente édition, le RS Berkane sera aussi de la fête cette saison puisque le club marocain a confirmé son succès de l'aller (2-0) face au Star Sport Academy en gagnant le retour (1-0) à domicile.

Les résultats du samedi 24 octobre :

Espérance Sportive de Tunis 1-0 Swehly SC (3-1 t.a.b) (0-1 aller)

Al-Merrikh 1-0 Horoya (3-5 t.a.b) (0-1 aller)

Pyramids 4-0 El Merriekh Bentiu (1-0 aller)

Zamalek SC 1-0 APR FC (1-0 aller)

RS Berkane 1-0 Star Sport Academy (2-0 aller)