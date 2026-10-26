Afrique: Coupe de la confédération - Al-Ahli Tripoli s'éclate face au Welwalu Adigrat et se qualifie pour la phase finale

Après son large succès de l'aller (4-0) en Éthiopie, les Libyens d'Al-Ahli Tripoli ont confirmé ce samedi 24 octobre sur leur terrain en gagnant le retour (4-1) lors du second tour des qualifications de la Coupe de la confédération. Après avoir concédé l'ouverture du score en début de match à la surprise générale, le club libyen a accéléré en seconde période.

Demi-finaliste de la Coupe de la confédération 2021/2022, Al-Ahli Tripoli disputera bien une nouvelle campagne continentale. Fort de son succès (4-0) de l'aller, les joueurs d'Hossam El-Badry pouvaient aborder le retour sereinement. Mais ils ont très rapidement été douchés par l'ouverture du score dès la deuxième minute de jeu du Welwalu Adigrat.

Mais le club libyen, qui a passé le premier acte à douter, a finalement déroulé en seconde période en inscrivant quatre buts grâce à Mayele, Mariami, Saleh et Ellafi. Une victoire 4-1 qui leur permet donc d'accéder à la phase finale de la compétition.

Les résultats du samedi 24 octobre :

Azam FC 1-0 Zed FC (1-1 aller)

Real Bamako 2-2 Zarzis (3-1 aller)

Al-Ahli Tripoli 4-1 Welwalu Adigrat (4-0 aller)

Black Bulls 2-2 Rayon Sports (2-0 aller)

CS Sfaxien 1-0 AFAD (1-1 aller)