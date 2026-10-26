Ethiopie: Des affrontements dans les régions Somali et Oromia font plusieurs morts

Dans le sud de l'Éthiopie, au moins cinq morts ont été dénombrés par l'ONG Acled dans des affrontements qui opposent depuis plusieurs jours des forces armées issues des régions Somali et Oromia. En cause : des différends territoriaux dont les conséquences débordent sur le Kenya. Vendredi 23 octobre, la Croix-Rouge kényane affirmait auprès de la chaîne NTV que plus de 10 000 Éthiopiens avaient fui le conflit pour se réfugier au Kenya. Le commissaire du comté de Marsabit estimait samedi auprès de RFI qu'ils étaient 36 000 à être arrivés dans la ville de Moyale.

Ces milliers d'Éthiopiens nouvellement arrivés ont été répartis dans des camps ou hébergés par les communautés locales à Moyale, du côté kényan, explique Stanley Kamande, le commissaire du comté de Marsabit, dont dépend cette ville-frontière avec l'Éthiopie. Jeudi soir déjà, la Croix-Rouge kényane avait annoncé avoir installé des hébergements provisoires, décrivant des déplacés arrivant avec peu d'affaires et des besoins urgents en nourriture et eau potable.

Ces déplacés fuient de nouveaux affrontements côté éthiopien. Des différends entre les régions Oromia et Somali alimentent des tensions régulières ces dernières décennies, rappelle Kjetil Tronvoll, professeur à l'université d'Oslo. Et notamment autour de la ville de Moyale, du côté de l'Éthiopie. Elle est gérée administrativement par les deux régions, mais la délimitation est contestée.

Des besoins en nourriture, tentes, literies et soins médicaux

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Dernière tension : un drapeau de la région Somali hissé sur une zone disputée dans la ville a entrainé une confrontation entre les deux camps, causant, selon le média éthiopien The Addis Standard, le décès d'une adolescente de 13 ans. Depuis mercredi, des affrontements persistent entre les forces armées des deux régions. Côté kényan, les arrivées de déplacés continuaient samedi midi, d'après Stanley Kamande.

Le commissaire s'inquiète de besoins pressants en nourriture, tentes, literies et soins médicaux pour faire face à ces nouvelles arrivées côté kényan. L'Éthiopie est en proie à plusieurs conflits sur son territoire. Des combats ont notamment repris dans la région du Tigré, dans le nord du pays.