Cote d'Ivoire: Le pays veut inciter les investissements de ses ressortissants avec le forum «Grand retour de la diaspora»

La Côte d'Ivoire attire, toujours plus, la diaspora et veut l'encourager à investir. Le pays a accueilli le « Grand retour de la diaspora », l'un des forums qui aide des membres à organiser leur retour ou leur installation sur le continent africain. Le principal temps fort a été la Journée économique du samedi 24 octobre, qui a permis la rencontre entre la cinquantaine de participants venus de l'étranger et des acteurs ivoiriens.

Les participants au « Grand retour de la diaspora », arrivés avec beaucoup d'espoir et d'ambition, commencent leur semaine en Côte d'Ivoire par une journée économique. Car, s'ils veulent revenir, c'est avant tout pour investir : « J'ai grandi à Abidjan, avant de partir en Europe, et je pense que ce serait un juste retour de revenir redonner à la Côte d'Ivoire ce qu'elle m'a donné aussi », témoigne un participant.

« Je suis partie de la Côte d'Ivoire, il y a plus de 30 ans, enchaîne une Ivoirienne. Je vis aux États-Unis et je suis en train d'apprendre à me réinsérer dans mon propre pays. Je veux participer au développement économique du pays, notamment apporter les connaissances en technologie que j'ai acquises. »

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Ils sont nombreux à vanter la forte croissance de la Côte d'Ivoire qui est de plus de 6 % par an, selon le Fonds monétaire international. Cela rend Elodie, venue de Bretagne, enthousiaste : « Je viens pour changer ma vie et la finir en Côte d'Ivoire qui est le nouvel eldorado, pour moi. »

L'objectif de la journée est de mieux s'y retrouver avant d'investir, et de savoir à qui s'adresser, souligne Esther Boua, organisatrice de l'événement : « Pendant une semaine, ils vont rencontrer justement toutes ces institutions et repartir avec un plan d'action concret. »

Difficile de savoir combien de membres de la diaspora s'installent en Côte d'Ivoire, mais ils seraient au moins plusieurs centaines chaque année, selon la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur.