Comores: La société d'électricité vante ses résultats en pleine colère populaire sur les nouveaux compteurs

Aux Comores, la Société nationale d'électricité dresse un bilan encourageant, après 20 mois de gestion de son actuel directeur général. Mais ce redressement intervient sur fond de contestation des nouveaux compteurs intelligents accusés, par des consommateurs, d'alourdir leurs dépenses d'électricité.

La nette amélioration de la situation financière de la Sonelec intervient après des difficultés de trésorerie qui l'empêchaient notamment de couvrir ses dépenses de carburant. L'entreprise met également en avant une meilleure sécurisation de ses recettes et une augmentation de la disponibilité du courant.

Cependant, le directeur général tient d'abord à dissiper un malentendu : les 100 millions de francs annoncés dans son bilan ne constituent pas un bénéfice, car l'entreprise reste confrontée à d'importantes charges. Quant aux nouveaux compteurs prépayés, ils permettraient surtout de sécuriser les recettes, sans les augmenter.

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« Nous avons plus d'électricité disponible. Nous avons un outil de comptage qui est plus précis et donc, au final, l'ensemble de la population se retrouve à payer ce qu'il consomme vraiment et non plus, comme avant, où elle payait une partie, tient à souligner Moumini Soilahoudine, patron de la Sonelec. L'électricité aux Comores est chère, cela n'a rien à voir avec les compteurs. Ce ne sont pas les compteurs qui font que l'électricité est chère. »

« C'est intenable pour les budgets des familles »

Une analyse que conteste Tahamida Mzé, responsable administrative de la Fédération comorienne des consommateurs (FCC) : « Leurs habitudes n'ont pas changé, mais leur crédit s'épuise deux à trois fois plus vite. Un ménage qui achetait pour 10 000 francs de recharge, dans le mois, se retrouve aujourd'hui à court de crédit, au bout de 10 jours, sans avoir acheté le moindre appareil supplémentaire. Le coût mensuel a doublé, voire triplé pour des foyers modestes. C'est intenable pour le budget des familles. »

La FCC remet en doute les tests imputés au service métrologie et réclame notamment un audit indépendant ainsi que la suspension des nouveaux compteurs. Moumini Soilahoudine précise que les tests ont été réalisés par la Sonelec, puis transmis au service de métrologie, faute d'équipements pour effectuer ses propres contrôles.