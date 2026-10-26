Nigeria: Nord-est du pays - Nombreuses victimes dans une attaque d'une centaine d'hommes armés

25 Octobre 2026
Radio France Internationale
Par Harmony Pondy Nyaga

Au moins une dizaine de personnes ont perdu la vie dans le nord-est du Nigeria, après l'attaque d'hommes armés contre un village, selon un bilan donné par la police. Mais le bilan pourrait être bien plus lourd. Selon des témoignages de survivants et des déclarations d'Amnesty International, il se situerait entre 20 et 50 victimes.

Peu après la prière du vendredi, une centaine d'hommes armés, embarqués sur des motos, ouvrent le feu dans le village de Binnari. « Ils ont pillé des boutiques et emporté de l'argent liquide, des denrées alimentaires et d'autres provisions », raconte, à l'AFP, Malam Abubakar Saifullahi, un responsable communautaire.

Dans un premier temps, des témoins ont parlé d'une vingtaine de corps retrouvés. Puis, le directeur d'Amnesty International Nigeria, Isa Sanusi, a indiqué que 37 personnes avaient été enterrées, lors d'une première cérémonie.

Dans un communiqué, samedi 24 octobre, le porte-parole de la police de l'État de Taraba affirme que l'intervention de ses hommes a permis la dispersion des hommes armés. Des recherches sont toujours en cours, dans la brousse et aux alentours pour retrouver des blessés ou des dépouilles.

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L'État de Taraba est régulièrement confronté aux attaques de bandes criminelles appelées « bandits » qui ciblent des zones reculées et difficiles d'accès pour les forces de sécurité.

L'Assemblée nationale nigériane s'apprête à adopter une réforme qui permettrait, à chaque État, de créer leur propre force de police.

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