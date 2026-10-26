Afrique: Coupe de la confédération - Al Ahly se qualifie avec autorité face au Kitara FC

25 Octobre 2026
Radio France Internationale
Par Mateo Bastian

Vainqueur renversant (2-1) en Ouganda lors du match aller, Al Ahly n'a fait qu'une bouchée du Kitara FC (3-0) lors du match retour ce dimanche 25 octobre au stade international du Caire dans le cadre du deuxième tour des qualifications de la Coupe de la confédération. Hussein El Shahat a inscrit un doublé.

Véritable mastodonte du football africain, Al Ahly disputera bien une nouvelle épreuve continentale cette saison. Dix fois vainqueur de la Ligue des champions CAF et lauréat à une reprise, en 2014, la Coupe de la confédération, Al Ahly fait figure de favori dans cette compétition. Surpris à l'aller par une belle équipe du Kitatra FC qui avait ouvert le score à la demi-heure de jeu, les joueurs de Hocine Ammouta ne se sont cette fois pas laissé surprendre.

Hussein El Shahat a magnifiquement ouvert le score en lobant le gardien du club ougandais après un mauvais renvoi du ballon (1-0, 38e). Mohamed Magdy Afsha a enfoncé le clou juste avant la pause (2-0, 44e). Au retour des vestiaires, El Shahat s'est offert un doublé en frappant fort au premier poteau, ce qui a complètement assommé le Kitara FC (3-0, 52e). Taher Mohamed a terminé le travail en inscrivant le quatrième but de son équipe (4-0, 69e).

Les résultats du dimanche 26 octobre :

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ASPL 2000 0-3 Durban City (1-3 aller)

Maniema Union 4-1 Kabuscorp (4-1 aller)

Asko 1-0 FC Diarra (2-3 aller)

Al Ahly 4-0 Kitara FC (2-1 aller)

Singida Black Stars 1-1 Tusker FC (1-0 aller)

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