Afrique: Ligue des champions CAF - Al-Hilal Omdurman assure sa qualification, l'ASEC Mimosas éliminé

Le club soudanais d'Al-Hilal Omdurman a facilement disposé des Éthiopiens du Sidama Bunna FC (2-0) ce dimanche 25 septembre à domicile après avoir gagné le match aller (2-0) le week-end dernier. Les hommes de Josef Zinnbauer remportent ce second tour des qualifications et disputeront bien la Ligue des champions CAF. Au contraire du club ivoirien de l'ASEC Mimosas, surpris à domicile (1-2) par les Marocains du Maghreb Fes.

L'entraîneur allemand Josef Zinnbauer, qui a débarqué cet été sur le banc d'Al-Hilal Omdurman, vient de qualifier le club en Ligue des champions CAF pour la 32e fois de sa riche histoire. Cinq matchs et cinq victoires pour le nouveau technicien qui peut se targuer de n'avoir toujours pas concédé le moindre but depuis son arrivée.

Victorieux lors du match aller en Éthiopie (2-0), Al-Hilal Omdurman n'a pas tremblé au retour et a dominé son adversaire grâce à des buts d'Ernest Luzolo Sita (33e) et Mohamed Abdelrahman juste avant la pause. Le club soudanais, défait en quarts de finale la saison dernière face au RS Berkane, voudrait faire mieux cette saison et rejoindre le dernier carré pour la première fois depuis 2011.

Le Mimosas éliminé à la dernière seconde

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dos à dos (1-1) lors du match aller, l'ASEC Mimosas et le club du Maghreb Fes se disputaient un ticket lors du retour en Côte d'Ivoire. Les joueurs du Français Julien Chevalier ont répondu à l'ouverture du score d'Ibayi (62e) en égalisant grâce à Bakara (73e). Mais lors de l'ultime seconde du temps additionnel, le Mimosas a craqué sur une réalisation de Baba (1-2, 90e7) et rate donc la qualification.

Les résultats du dimanche 26 octobre :

Simba 3-0 15 de Agosto (6-1 aller)

Colombes FC 1-0 Teungueth FC (2-0)

ASEC Mimosas 1-2 Maghreb Fes (1-1 aller)

Al-Hilal Omdurman 2-0 Sidama Bunna (2-0 aller)

Club Africain 1-0 TP Mazembe (1-1 aller)

Nouadhibou 2-0 San Pedro (1-2)