Congo-Kinshasa: L'opposant Prince Epenge empêché de voyager puis arrêté par des inconnus

En RDC, Prince Epenge, le porte-parole de la coalition Lamuka formée autour de Martin Fayulu, a été interpellé par le renseignement dimanche 25 octobre dans l'après-midi à l'aéroport international de N'djili, à Kinshasa. L'opposant a été interpellé après avoir été empêché d'embarquer pour Rome, où l'opposition congolaise entame son conclave en vue de s'accorder sur une position commune sur les principaux défis du pays. Son camp exige la confirmation immédiate du lieu où il est détenu, sa libération sans condition et la restitution de son passeport.

La Direction générale de migration avait retenu les passeports de trois responsables de l'opposition. Ceux de Martin Fayulu et de son adjoint Jean-Baptiste Kasekwa leur ont ensuite été restitués, leur permettant de voyager, mais pas celui de Prince Epenge, porte-parole de Lamuka.

La coalition affirme que son porte-parole a été emmené par des individus non identifiés vers une destination inconnue. Ses proches ignorent jusqu'à cette heure son lieu de détention et les motifs de son interpellation.

Lamuka appelle à sa libération immédiate

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Lamuka avait précédemment accusé le Conseil national de cyberdéfense, le service de renseignement de la présidence, à l'origine de plusieurs interpellations spectaculaires d'opposants et d'officiers militaires depuis deux ans, de l'avoir arrêté.

Avant son arrestation, la Migration avait empêché Prince Epenge de voyager, évoquant une convocation judiciaire liée à la mort du chef de sa sécurité lors de la marche de l'opposition du 15 septembre à Kinshasa. Un « prétexte », expliquait-il à RFI avant son interpellation, qui devait finalement permettre à la cyberdéfense d'accéder aux contenus de ses téléphones.

Lamuka affirme que son porte-parole a été interpellé sans ses médicaments, alors qu'il doit les prendre deux fois par jour. La coalition interpelle l'opinion nationale et internationale, les organisations de défense des droits humains et les représentations diplomatiques basées à Kinshasa.