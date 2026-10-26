Ouganda: Ebola - Le pays renforce son dispositif pour prévenir une nouvelle introduction du virus

Vingt et un jours de quarantaine, à leurs propres frais : c'est ce qui attend les Ougandais de retour de RDC. Face à l'épidémie d'Ebola, Kampala durcit les contrôles et exige le respect des restrictions de voyage. Le ministère de la Santé l'a rappelé dimanche 25 octobre : la vigilance s'impose. La riposte se déploie des deux côtés de la frontière pour éviter une nouvelle introduction du virus en Ouganda.

Dans son communiqué publié dimanche, le ministère de la Santé réimpose des mesures qui existent depuis cinq mois mais qui n'avaient pas été respectées et annonce des contrôles renforcés.

À la frontière avec la RDC, seuls les déplacements essentiels restent autorisés, notamment pour les humanitaires et les chauffeurs routiers. Les autres voyageurs congolais seront renvoyés à leurs frais. Impossible aussi de transiter par l'Ouganda après un séjour en RDC. Les récents cas chez des voyageurs de la région imposent de « maintenir la vigilance », souligne Kampala.

L'enquête se poursuit sur le cas diagnostiqué à Abuja

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Au chapitre de nouvelles dispositions, le gouvernement indique qu'il n'y aura plus d'exemption de contrôle, même pour les diplomates et le personnel des Nations unies. Kampala précise d'ailleurs que l'enquête se poursuit avec les autorités nigérianes sur le parcours de la patiente diagnostiquée à Abuja après un séjour en Ouganda.

Le gouvernement ougandais rappelle que tous les voyageurs doivent remplir un formulaire permettant de les localiser « si nécessaire ». Et indique que ceux qui dissimulent des informations s'exposeront à des poursuites.

La riposte se joue aussi côté congolais : les équipes ougandaises y ont installé trois unités de traitement, soit deux cent quarante lits. Une quatrième doit ouvrir mercredi à Bulongo, l'objectif étant de permettre aux patients d'être soignés en RDC sans traverser la frontière.