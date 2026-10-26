Sénégal: Un nouveau bras de fer annoncé à l'Assemblée nationale entre le gouvernement et le Pastef

Au Sénégal, à la veille de la plénière sur la loi de finances rectificative, le gouvernement sénégalais et le parti d'opposition Pastef, qui détient la majorité des sièges, campent sur leurs positions.

Rejeté ce vendredi 23 octobre en commission, le texte risque de l'être à nouveau mardi, faute de compromis. Le Premier ministre a tendu la main dimanche, tout en évoquant « tous les outils institutionnels » si le blocage perdure. Le Pastef, lui, précise avoir émis des réserves sur l'articulation du projet de loi et que les députés sont dans la logique de dialogue.

En conférence de presse ce dimanche, le Premier ministre a défendu son projet dans un contexte économique difficile. Il a aussi appelé son prédécesseur Ousmane Sonko au dialogue et à la responsabilité. Il a demandé au Pastef de déposer des amendements écrits, plutôt que de bloquer le texte. « Ne punissez pas le peuple », a-t-il lancé.

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Al Aminou Lô défend un projet qui, dit-il, vise toujours à soulager le pays dans un contexte très difficile, puisque le choc pétrolier oblige à trouver 500 milliards de francs CFA (environ 762 millions d'euros). Il renvoie au Pastef l'accusation de ne pas penser aux Sénégalais : ne pas voter cette loi, c'est notamment bloquer le paiement des arriérés, explique notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois.

Le Premier ministre propose de recevoir Ousmane Sonko lundi

Il rappelle aussi que les bourses sociales seront doublées de 35 à 70 milliards de francs CFA (de 53 à 107 millions d'euros). Le Premier ministre accuse ensuite le Pastef d'obstruction, lui demande de déposer des amendements et d'arrêter de « manipuler les Sénégalais » sur le contenu du texte. Il tend la main à Ousmane Sonko, son prédécesseur qu'il accuse d'avoir jusqu'ici refusé le dialogue : « On peut se retrouver demain dans mon bureau », dit-il, pour que mardi en plénière, le vote de la loi soit « comme une lettre à la poste ».

En l'état actuel des choses, si le Pastef maintient son rejet, avec 130 sièges sur 165, le texte tombera mécaniquement. Mais si le blocage perdure, le gouvernement promet de recourir à « tous les outils institutionnels ». Le premier d'entre eux est d'engager la responsabilité du gouvernement avec l'article 86 alinéa 6, de la Constitution, pour faire adopter la loi sans vote. Le Premier ministre l'écarte pour l'instant, puisqu'il veut d'abord le dialogue, d'autant que Dakar accueille les Jeux olympiques de la jeunesse le week-end prochain. Le risque : une motion de censure, que le Pastef aurait 24 heures pour déposer et les voix pour voter. Une autre piste possible est un décret d'avance, qui ouvre des crédits en urgence sans remplacer la loi.

Mais Al Aminou Lô l'écarte pour l'instant. Si le blocage perdure, il utilisera « tous les outils à notre disposition ».

Trop de zones d'ombre sur les crédits, selon le Pastef

« C'est pour permettre au dialogue de se poursuivre sereinement que le vote de la loi portant budget du Sénégal a été reporté à plusieurs reprises », a réagi Amadou Ba, député du parti Pastef, en réponse aux propos d'Al Aminou Lô. Aux côtés du président du groupe parlementaire Pastef et du vice-président de l'Assemblée nationale, le député persiste pour dire que le blocage constaté depuis plusieurs jours est exclusivement dû au manque de sincérité du budget proposé pour adoption aux députés.

Selon le Pastef, il y a beaucoup de zones d'ombre sur l'origine et la destination des crédits qui ne peuvent en l'état être votés par la majorité parlementaire, précise notre correspondant à Dakar, Birahim Touré. Un « budget caché », pour reprendre les propos d'El Malick Ndiaye, vice-président de l'Assemblée nationale, qui aura des conséquences sur les populations à court terme.

Selon les partisans d'Ousmane Sonko, trois possibilités s'offrent au gouvernement : apporter des réponses à leurs questions sur la destination de ces crédits, retirer le texte et y apporter les correctifs demandés, ou encore invoquer l'alinéa 6 de l'article 86 de la Constitution et, le cas échéant, risquer la motion de censure. Au total, selon le Pastef, 15 projets ont été enlevés dans la loi de finances rectificative, ce qui n'a pas été écrit dans le texte envoyé à l'Assemblée nationale.

Mais le temps presse, car le texte intègre des ajustements demandés par le FMI, nécessaires à un nouveau programme d'aide de 2,2 milliards de dollars dans les prochains mois. Il n'a pas encore de date devant le conseil d'administration, et la loi de finances rectificative contient des mesures négociées avec le Fonds. Selon le gouvernement, ce sont aussi les arriérés intérieurs, environ 300 milliards de francs CFA (c'est-à-dire près de 457 millions d'euros), à commencer à payer d'ici la fin de l'année.