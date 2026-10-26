Tunisie: Nafti participe à Alger à la réunion tripartite sur la Libye

24 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, participera demain, dimanche 25 octobre, à Alger, à une réunion du mécanisme de concertation tripartite sur la Libye, sur instructions du président de la République, Kaïs Saïed.

Cette réunion se tiendra en présence du ministre d'État, ministre algérien des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, et du ministre égyptien des Affaires étrangères, de la Migration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Badr Abdelatty.

Selon un communiqué, cette réunion s'inscrit dans le cadre de la volonté des trois pays et de leurs dirigeants de soutenir les efforts des frères libyens, sous l'égide de l'Organisation des Nations unies (ONU), en vue d'encourager toutes les parties à parvenir à un règlement politique global et durable de la crise libyenne.

Ce règlement devra reposer sur le dialogue interlibyen et sur un consensus entre les différentes composantes du peuple libyen, de manière à préserver l'unité et la souveraineté de la Libye, ses ressources ainsi que son intégrité territoriale.

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