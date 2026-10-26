Sénégal: Campagne de vaccination 2026-2027 - L'État ambitionne de vacciner plus de 8 millions d'ovins et de caprins

Mbour — Le Sénégal ambitionne de vacciner huit millions d'ovins et de caprins et 3,1 millions de bovins dans le cadre de la campagne nationale de vaccination du cheptel 2026-2027, officiellement lancée samedi à Ndiaganiao, dans le département de Mbour (ouest).

"Nous devons désormais franchir un nouveau cap. Pour la campagne 2026-2027, nous visons notamment 8 millions d'ovins et de caprins et 3,1 millions de bovins", a déclaré, lors de la cérémonie de lancement, le ministre auprès du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire, chargé de l'Élevage, Ousmane Diagne.

Il a insisté sur "la nécessité d'élargir la couverture vaccinale et de renforcer la protection du cheptel national".

Les objectifs de la campagne portent sur la vaccination de 300 000 équidés et de deux millions de volailles rurales, dans le cadre des efforts visant à prévenir les maladies animales et à améliorer la productivité de l'élevage, a-t-il indiqué.

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Selon le ministre, cette campagne cible notamment la peste des petits ruminants, la pneumonie contagieuse bovine, la dermatose nodulaire contagieuse bovine, la peste équine et la maladie de Newcastle.

Les objectifs arrêtés "sont ambitieux, mais restent à portée, à condition d'assurer une mobilisation des services vétérinaires, des collectivités territoriales, des vétérinaires privés, des organisations professionnelles, des partenaires techniques et financiers et, surtout, des éleveurs", a relevé O usmane Diagne.

Évoquant les résultats de la campagne nationale de vaccination 2025-2026, il les a jugés "encourageants", signalant que "près de sept millions de petits ruminants et plus de 2,7 millions de bovins avaient été vaccinés contre les principales maladies ciblées".

"Des centaines de milliers d'équidés et de volailles ont également été concernés par les opérations de vaccination", a-t-il ajouté.

A en croire le ministre chargé de l'Elevage, le choix de Ndiaganiao pour abriter le lancement officiel de cette campagne traduit la volonté des pouvoirs publics de rapprocher l'action de l'État des éleveurs et de renforcer la politique nationale d'élevage et de sécurité alimentaire.

"Protéger notre cheptel, c'est protéger notre économie et notre sécurité alimentaire", a-t-il déclaré, en rappelant que l'élevage constitue une source de revenus, d'emplois et de moyens de subsistance pour des millions de Sénégalais.

Le ministre a insisté sur "le rôle de la vaccination dans la prévention des maladies, la réduction des pertes animales, l'amélioration de la productivité et la sécurisation des revenus des éleveurs".

Il a appelé à une mobilisation de l'ensemble des acteurs afin d'assurer une large adhésion aux opérations de vaccination.

Il a également souligné "la nécessité de renforcer les moyens opérationnels, notamment la chaîne du froid, les équipements et les infrastructures de vaccination, avec l'appui des partenaires techniques et financiers".

Ousmane Diagne a enfin rappelé que "la santé animale, la santé humaine et la sécurité alimentaire sont étroitement liées", avant de préconiser une mobilisation collective pour assurer la réussite de la campagne nationale de vaccination du cheptel 2026-2027.