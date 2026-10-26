Tunisie: Jaou Tunis 2026 - La Médina, quartier général de l'image en mouvement

Tunis — Pour sa 8e édition de la biennale Jaou Tunis, organisée du 23 octobre au 22 novembre, autour des échanges entre les cultures et de la création de passerelles au-delà des frontières, propose un mois d'expositions, de performances, de débats et de rencontres à travers la capitale.

Parmi les temps forts de cette programmation figure la Biennale de l'Image en Mouvement (BIM'26), coproduite par la Fondation Kamel Lazaar (KLF) et le Centre d'Art Contemporain Genève, dont le vernissage a eu lieu samedi soir.

Intitulée « Becoming the Ocean » (Devenir Océan), cette première édition de la biennale BIM hors de Suisse, investit l'ancienne caserne militaire de la Quechlet El Attarine, dans la Médina de Tunis. Ce site historique accueille 16 oeuvres inédites, réalisées par des artistes originaires d'Afrique, du monde arabe, d'Amérique latine et d'Asie, ainsi que de leurs diasporas, qui interrogent les crises politiques et écologiques contemporaines.

L'art face à l'« extinction burst » des systèmes

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Dans leur texte de présentation, les commissaires de la BIM'26, la Tunisienne Lina Lazaar et l'Italien Andrea Bellini évoquent des systèmes qui, avant de décliner, tendent à intensifier leurs mécanismes de contrôle. Ils mobilisent le concept d'« extinction burst », emprunté à la psychologie, qui désigne l'intensification d'un comportement avant son extinction, pour éclairer les tensions actuelles liées au durcissement des frontières, à la surveillance et à l'urgence écologique.

Lors de l'ouverture, Lina Lazaar, vice-présidente de la KLF et co-directrice de cette édition, a souligné la nécessité de nommer les conflits en cours, y compris dans un contexte culturel. « Nous nous rassemblons aujourd'hui alors que le monde est marqué par un génocide en cours, des guerres illégales et un chaos délibérément semé par ceux qui font passer leur propre vision avant l'humanité. Les institutions mêmes chargées de rendre la justice font défaut aux peuples qui dépendent d'elles. Je pense qu'il est crucial de nommer ces réalités, même lorsque nous nous réunissons ici », a-t-elle déclaré.

Pour Kamel Lazaar, fondateur de la fondation éponyme, l'art ne se limite pas au divertissement. Il a présenté ce rendez-vous comme « un lieu de rayonnement culturel et un moyen de contribuer au changement et au développement de l'être humain ».

La réhabilitation comme pratique

Le choix de la Quechlet El Attarine confère une dimension patrimoniale à l'exposition. Longtemps délaissé, ce bâtiment datant du XIXe siècle a successivement servi de prison, de caserne et de bibliothèque. La KLF a engagé une étude structurelle afin de traiter les infiltrations et de sécuriser le bâti.

De juin à novembre 2026, un chantier-école du projet SAWN, a été mené en collaboration avec l'Institut national du patrimoine (INP), l'Institut européen de coopération et de développement (IECD Tunisie) et la Coopération suisse. Artisans, architectes, ingénieurs et étudiants ont participé à la remise en état de deux grandes salles voûtées et du réseau électrique. Cette intervention s'inscrit dans le principe de réhabilitation comme pratique, défendu par les organisateurs, selon lequel l'occupation culturelle du site accompagne sa préservation et sa remise en usage.

Un parcours sur trois niveaux

La scénographie de la BIM'26 rompt avec le modèle d'une exposition collective organisée dans un espace unique. Les oeuvres se déploient sur trois niveaux, autour de la cour intérieure et dans les galeries du bâtiment. Le rez-de-chaussée accueille les premières installations, tandis que les étages prolongent la déambulation dans des espaces cloisonnés. Le premier étage, plus vaste, concentre une grande partie des installations vidéo et offre une vue plongeante sur le patio et sa verrière moderne.

Andrea Bellini, co-commissaire de l'exposition et directeur du Centre d'Art Contemporain Genève, souligne la pertinence de ce parcours vertical, qui permet à chaque artiste de disposer d'un espace dédié. Il considère que l'architecture ancienne se prête particulièrement bien à la présentation de l'art contemporain.

Sur les coursives supérieures, des surchaussures sont mises à disposition des visiteurs pour accéder à certains espaces. Dans ce parcours, les oeuvres font dialoguer les mémoires du lieu avec des récits liés aux conflits, aux migrations, aux savoirs ancestraux et aux mutations technologiques.

Paulo Nazareth : migrations et mémoire du vivant

Au rez-de-chaussée, l'installation de Paulo Nazareth occupe trois salles communicantes. Elle associe photographies en noir et blanc, clichés couleur et la vidéo « Wale Man » (2011-2026) d'une durée de 69 minutes, projetée dans une salle plongée dans l'obscurité, derrière un rideau.

À l'entrée de l'espace de projection, l'artiste se tient pieds nus sur le sol en terre cuite de l'ancienne caserne. Des photographies grand format, dont un paysage aquatique en noir et blanc, encadrent l'accès au « cube noir ». À l'intérieur, un mur est tapissé d'affiches aux couleurs saturées portant le titre « Cinema Tropical ». L'artiste apparaît également vêtu d'un maillot blanc sur lequel figure le mot « Palestine » en caractères arabes.

Dans la vidéo, un homme attend qu'une baleine vienne mourir près de lui, tout en alternant des activités de pêche et de nettoyage de la plage et du désert. L'oeuvre met en relation les migrations des êtres vivants et les bouleversements environnementaux.

« Toute la vie vient de l'eau, puis fait le mouvement de l'eau à la terre. La baleine est un mammifère, comme nous. Elle fait la migration de la vie : elle est venue de l'eau à la terre, puis elle est retournée à l'eau », explique l'artiste, qui rapproche ces déplacements des migrations humaines et animales contemporaines.

Devenir océan

Le titre de la biennale genevoise est tiré d'un texte attribué au poète Gibran Khalil Gibran, dans lequel une rivière éprouve la peur de se jeter dans la mer, redoutant de disparaître. Cette métaphore traverse l'exposition, qui envisage la transformation non comme un effacement du passé, mais comme la possibilité d'emporter avec soi la mémoire et de nouer de nouvelles relations.

De la réappropriation d'un bâtiment historique aux oeuvres consacrées aux migrations et aux fractures du monde, « Becoming the Ocean » invite à réfléchir aux liens entre les peuples, les territoires et les histoires. Après Tunis, la biennale doit poursuivre son itinérance vers Venise, Bruxelles, Genève et Londres.