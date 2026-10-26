Gabon: PNCD 2026-2030 - La Jeunesse gabonaise honorée pour sa contribution à l'élaboration du Plan National de Croissance et de Développement.

Le Ministère de la Planification et de la Prospective, à travers le Commissariat Général au Plan, a remis un exemplaire du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) 2026-2030 à Emmanuel Obakamba Ombana, Coordonnateur Général du Forum National des Organisations de Jeunesse du Gabon, en reconnaissance de la contribution de la jeunesse gabonaise au processus d'élaboration de ce document stratégique.

La jeunesse gabonaise voit ainsi sa participation au processus de planification du développement national reconnue et valorisée. Cette reconnaissance s'est matérialisée par la remise d'un exemplaire du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) 2026-2030 à Emmanuel Obakamba Ombana, Coordonnateur Général du Forum national des organisations de jeunesse du Gabon.

Cette remise a été effectuée par Gildas Igor Toro Bouna, émissaire spécial du Commissaire Général au Plan, agissant au nom du Commissariat Général au Plan. Ce geste institutionnel témoigne de l'importance accordée à la mobilisation des organisations de jeunesse et à leur contribution aux réflexions ayant accompagné l'élaboration de ce document de référence pour l'avenir du Gabon.

1 - Une reconnaissance de la place de la jeunesse dans le développement national.

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Au-delà de la remise symbolique d'un document stratégique, cet acte constitue une marque de considération à l'égard de la jeunesse gabonaise et de son engagement citoyen. Il rappelle que les jeunes ne doivent pas être considérés uniquement comme les bénéficiaires des politiques publiques, mais également comme des acteurs à part entière de la réflexion, de la planification et de la transformation économique et sociale du pays.

À travers la mobilisation des organisations de jeunesse, le Forum national des organisations de jeunesse du Gabon a contribué à faire entendre les préoccupations, les attentes et les aspirations des jeunes dans le processus d'élaboration du PNCD 2026-2030. Cette participation traduit la volonté de la jeunesse de prendre toute sa place dans la construction d'un modèle de développement inclusif, durable et porteur d'opportunités.

Elle met également en évidence la nécessité de renforcer le dialogue entre les pouvoirs publics et les organisations de jeunesse, afin que les politiques nationales tiennent davantage compte des réalités vécues par les jeunes, notamment en matière d'emploi, d'entrepreneuriat, de formation professionnelle, d'innovation et de participation citoyenne.

2 - Le leadership des autorités et l'engagement des institutions salués.

Cette reconnaissance s'inscrit dans la dynamique impulsée au plus haut niveau de l'État, sous l'autorité de Son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, ainsi que dans l'action conduite par le Gouvernement pour placer les enjeux de développement au coeur des priorités nationales.

Elle met également en lumière le travail du Ministère de la Planification et de la Prospective et du Commissariat général au Plan, dont le rôle est essentiel dans la coordination et la conduite des travaux de planification du développement national.

Le rôle du Ministère de la Jeunesse mérite aussi d'être souligné, notamment pour les efforts de coordination, de mobilisation et de facilitation ayant permis aux organisations de jeunesse de prendre part à cette dynamique. La participation des jeunes à un processus aussi déterminant témoigne de l'intérêt d'une approche concertée associant les institutions publiques et les forces vives de la Nation.

À cet égard, cette démarche mérite d'être saluée comme un signal positif en faveur d'une gouvernance davantage ouverte à la participation des jeunes et à la prise en compte de leurs contributions.

3 - De la reconnaissance à la responsabilité : poursuivre l'engagement sur le terrain.

Si cette marque de reconnaissance constitue un motif de satisfaction pour la jeunesse gabonaise, elle représente également un appel à la responsabilité. La contribution des jeunes ne saurait s'arrêter à l'élaboration du PNCD. Elle doit se poursuivre dans sa mise en oeuvre, son appropriation et le suivi des actions destinées à produire des résultats concrets au bénéfice des populations.

Cette responsabilité concerne toutes les échelles territoriales : les provinces, les départements, les communes et les autres espaces de vie où les besoins des populations se font ressentir. Les organisations de jeunesse sont ainsi appelées à participer activement à l'identification des priorités locales, à la formulation de propositions adaptées, à la sensibilisation des communautés et au suivi des initiatives de développement.

Il leur appartient également de promouvoir une culture de l'engagement, du dialogue et de la redevabilité, en privilégiant des actions concrètes et mesurables. La jeunesse doit pouvoir contribuer à faire le lien entre les orientations nationales du PNCD et les réalités du terrain, afin que les ambitions inscrites dans ce document se traduisent progressivement en possibilités de formation, d'emploi, d'entrepreneuriat et d'amélioration des conditions de vie.

La poursuite de cette dynamique nécessitera donc une mobilisation durable des organisations de jeunesse, mais également un dialogue continu avec les administrations compétentes et les collectivités territoriales.

4 - Un signal fort pour une jeunesse actrice de la transformation du Gabon.

Pour le Forum National des Organisations de Jeunesse du Gabon, cette remise constitue un encouragement à poursuivre le travail de mobilisation, de concertation et de participation citoyenne. Elle rappelle que la reconnaissance institutionnelle de la jeunesse doit s'accompagner d'une exigence accrue en matière de propositions, d'initiatives et de résultats.

Le PNCD 2026-2030 offre ainsi un cadre dans lequel les jeunes peuvent continuer à apporter leur contribution, non seulement en exprimant leurs attentes, mais aussi en participant à la recherche de solutions et à la réalisation des objectifs de développement du pays.

En remettant cet exemplaire à Emmanuel Obakamba Ombana, par l'intermédiaire de son émissaire spécial, le Commissariat Général au Plan adresse un signal encourageant à l'ensemble de la jeunesse gabonaise : la participation des jeunes à la construction nationale est importante, leur contribution mérite d'être reconnue et leur engagement doit se poursuivre dans la durée.

La reconnaissance reçue aujourd'hui constitue donc moins un aboutissement qu'un point de départ. Elle invite la jeunesse gabonaise à demeurer mobilisée, responsable et force de proposition, afin de contribuer pleinement à la mise en oeuvre du Plan national de croissance et de développement et à la construction d'un Gabon plus inclusif, prospère et durable.