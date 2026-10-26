Afrique: Tournoi de l'Uniffac - Troisième place frustrante pour le pays

Les Diables rouges des moins de 20ans n'ont pas atteint leur objectif de se qualifier pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie qui se jouera en 2027 au Ghana, se contentant d'une troisième place.

Les Congolais ont terminé la compétition tête haute grâce à une victoire le 24 octobre 2-0 contre le Gabon. L'envie de relever la tête après un non match contre la République centrafricaine au cours duquel ils avaient perdu en demi -finale 0-2 était manifeste.

C'est le match dont le contenu permet de se poser les questions qui jusqu'alors restent sans réponse par rapport au match précédent. Pourtant sur le papier, les Diables rouges étaient diminués par l'absence sur blessure ou cas de maladie par les joueurs cadres notamment Obed Masongisa, Emmanuel Bouesso, Gloire Nzebelé et Adelon Makoyi.

Le staff technique a du réinventer et le resultat était à la hauteur des attentes. Les jumeaux Wumba sortis du banc ont eu leur carte à jouer. Ayel provoque un penalty qu'Abiga transforme à la 69e minute. Le même Abiga transforme une faute de main en but à la 86e minute. Les Diables rouges gagnent enfin dans ce tournoi et montre son vrai visage mais en laissant un goût d'inachevé. Il y avait vraiment de la place pour jouer la finale.

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Lors de la finale, le Cameroun a eu raison de la RCA 1-0, succédant ainsi à la République démocratique du Congo. Le Congo vainqueur en 2022 et vice champion en 2024, a encore regressé. L'absence du championnat y est de beaucoup.