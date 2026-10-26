Sénégal: La flamme olympique à Mbour, le préfet évoque un point de départ et l'espoir d'une 'trace durable'

Mbour — La caravane de la flamme des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 a été accueillie samedi à l'Institut Diambars de Saly, à Mbour (ouest), en présence des autorités administratives du département, d'acteurs du monde sportif et d'une foule nombreuse et enthousiaste, a constaté l'APS.

"Le Sénégal croit en sa jeunesse, l'Afrique entière a les yeux rivés sur vous. Faites de cette journée un point de départ et non un simple souvenir", a lancé au public le préfet de Mbour, Amadou Diop

La réception de la flamme olympique à Mbour représente "un grand honneur et une réelle fierté", a dit M. Diop, ajoutant que cette évènement "dépasse le cadre d'une simple étape sportive puisque pour la première fois de son histoire, le continent africain accueillera les JOJ".

Selon lui, la flamme, déjà passée par plusieurs villes du pays, "porte en elle un message d'unité, de dépassement de soi et d'excellence", des valeurs qui, relève-t-il, animent l'olympisme depuis toujours.

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Il a remercié le comité d'organisation des JOJ 2026 d'avoir inscrit Mbour sur l'itinéraire de cette tournée nationale, y voyant "une marque de confiance que le département se doit d'honorer pleinement".

M. Diop a ensuite adressé un message aux jeunes, "les véritables ambassadeurs" du département de Mbour.

Il a exhorté la jeunesse à "faire briller la flamme" dans la discipline, l'engagement scolaire et sportif, mais surtout dans une "volonté de bâtir un avenir à la mesure de ses ambitions".

Le préfet a également salué l'engagement des autorités administratives, notamment le sous-préfet de l'arrondissement de Sindia, les forces de défense et de sécurité. Il a aussi cité les collectivités territoriales, le comité local de pilotage et les partenaires, qui, notent-ils, ont contribué à la réussite de la journée dans de bonnes conditions de sécurité, d'organisation et de convivialité.

Le relais de la torche a vu la participation de Manga 2, ancien roi des arènes de la lutte sénégalaise. La flamme a ensuite été portée par la chanteuse Viviane Chidid, qui l'a transmise jusqu'à la vasque olympique installée aux côtés de la mascotte officielle des JOJ.

La cérémonie a aussi été marquée par des prestations culturelles. Plusieurs groupes de danses traditionnelles se sont produits devant les officiels et le public pour célébrer la diversité des ethnies du pays.

Le préfet a enfin souhaité que la flamme laisse à Mbour "une trace durable, celle d'une jeunesse debout, unie et résolument tournée vers l'avenir", avant de lancer : "L'Afrique accueille, Dakar célèbre, aujourd'hui c'est Mbour qui vibre:.