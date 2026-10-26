Sénégal: L'ouvrage des ESA consacré à Dia Ba 'répare une injustice', selon Mamadou Diagna Ndiaye

Dakar, 25 oct (APS) - L'ouvrage consacré à l'ancien athlète El Hadj Amadou Dia Ba par les Editions sportives africaines (ESA) vient réparer "une injustice", en contribuant à mieux faire connaitre la trajectoire du premier et unique médaillé de l'histoire olympique du Sénégal, a soutenu le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS).

"Ce livre, chers auteurs, merci de l'avoir écrit, parce que nos enfants ne savent plus qui est Dia Ba. Ils connaissent Sadio Mané, mais ils ne connaissent pas El Hadj [Amadou Dia Ba]. Vous venez de réparer une injustice", a déclaré Mamadou Diagna Ndiaye, samedi, à Dakar, lors de la cérémonie de lancement des Editions sportives africaines.

Les journalistes sénégalais Cheikh Tidiane Fall, Mamadou Koumé, Khalifa Babacar Ndiaye et Abdoulaye Dabo sont les promoteurs de cette maison d'édition qui a démarré ses activités avec le lancement de la collection "Coeur de Lion", qui porte sur le parcours et les hauts faits des plus grands sportifs sénégalais.

Le premier ouvrage de la collection est consacré à El Hadj Amadou Dia Ba, l'unique médaillé olympique du Sénégal jusqu'à présent.

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"Ce livre nous rappelle d'où l'on vient. Parce que Dia Ba n'est pas qu'une médaille. Dia Ba, c'est une époque. C'est une idée du Sénégal. Dia Ba, c'est l'enfant de Koungheul devenu Pikinois. C'est l'athlète qui s'entraînait au Stade Demba Diop avec des pointes trouées", a souligné le président du CNOSS.

"C'est le gars qui a été champion d'Afrique en 82, en 84, en 85, en 88. Trois fois finaliste olympique. Trois fois ! Los Angeles 84, Séoul 88, Barcelone 92. Qui a fait ça depuis ?", s'est demandé Mamadou Diagna Ndiaye, en référence à Amdou Dia Ba.

Selon le président du CNOSS, cet ouvrage qui lui est consacré arrive "au bon moment".

"Dans une semaine, nous allons accueillir le monde pour les Jeux olympiques de la Jeunesse. 2 700 jeunes vont courir sur la piste où Dia Ba a couru. La boucle est bouclée. L'homme de Séoul va accueillir les enfants de Dakar. C'est magnifique", a-til assuré.

"Alors, El Hadj, cette médaille, elle est toujours là. Elle brille toujours. Et grâce à ce livre, elle ne s'éteindra plus jamais", a conclu Mamadou Diagna Ndiaye.

Des sportifs en activité ou à la retraite, des dirigeants sportifs, ainsi que des membres du gouvernement ont assisté à la cérémonie de lancement des Editions sportives africaines et de dédicace de l'ouvrage consacré à El Hadj Amadou Dia Ba.