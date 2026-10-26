Sénégal: Kaolack - La Jamhiyatou Ansaru-Diin offre des consultations médicales aux populations vulnérables

Kaolack — Le groupement départemental de Kaolack (centre) de la Jamhiyatou Ansaru-Diin, structure qui regroupe les disciples de Cheikh Ibrahima Niass à travers le monde, a organisé samedi à la résidence des hôtes de Médina Baye une journée de consultations médicales gratuites pour faciliter l'accès aux soins des populations, particulièrement les plus vulnérables.

L'initiative a mobilisé plusieurs professionnels de santé, dont des ophtalmologues, un gynécologue, un pédiatre, des médecins généralistes, des infirmiers, des sages-femmes et des pharmaciens.

"L'objectif est de permettre à toute la population, surtout aux personnes les plus vulnérables, d'accéder gratuitement aux soins de santé. Nous sommes dans une période de soudure où les ménages sont éprouvés par les dépenses incompressibles", a expliqué Aliou Seck, secrétaire général du groupement départemental de la Jamhiyatou Ansaru-Diin de Kaolack.

Il a précisé que cette initiative s'inscrit dans le plan d'action de la commission sociale de l'organisation.

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M. Seck s'est également réjoui de la forte mobilisation des populations venues de différentes localités pour bénéficier des consultations.

La journée a bénéficié de l'appui de plusieurs partenaires, notamment, l'Ordre des pharmaciens, le ministère de la Santé, la Croix-Rouge et le Conseil de la jeunesse.

Mansour Niang, responsable au sein de Baye Assistance médicale, a indiqué que le dispositif mis en place permettait de réaliser plusieurs types de dépistage, notamment du cancer du col de l'utérus, du cancer du sein, du diabète, de l'hypertension artérielle et de l'hépatite.

Il a souligné que les personnes présentant des résultats suspects seraient contactées et orientées vers les structures sanitaires compétentes, notamment le district sanitaire ou l'hôpital régional, afin de bénéficier d'une prise en charge adaptée.

Les organisateurs prévoient de dresser un bilan global à l'issue de la journée, notamment sur les pathologies dépistées et les besoins sanitaires relevés au sein des populations bénéficiaires.