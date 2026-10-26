Sénégal: Thilmakha - Un mémorandum sur les besoins de la commune remis au PUDC

25 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tivaouane, 25 oct (APS) - Un mémorandum recensant les besoins prioritaires de la commune de Thilmakha, dans le département de Tivaouane, a été remis au coordonnateur national du Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC), Gade Kounta, lors d'une audience avec le maire de Thilmakha Cheikh Ibra Ndiaye.

Le document remis au coordonnateur du PUDC s'appuie sur une enquête menée auprès des populations de Thilmakha, afin de recueillir leurs principales préoccupations et leurs besoins prioritaires en matière de développement.

Cheikh Ibra Ndiaye a dit espérer que les besoins répertoriés seront pris en compte dans la programmation du PUDC, en vue d'aider à l'amélioration des conditions de vie des habitants et au développement de sa commune.

Au terme de l'audience, l'édile de Thilmakha a salué la capacité d'écoute du responsable de cette structure de l'Etat, ainsi que l'attention que le gouvernement accorde aux préoccupations des collectivités territoriales.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer l'accompagnement des communes rurales dans la mise en oeuvre de leurs projets de développement.

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