Sénégal: Ndoulo - Des initiatives annoncées pour l'emploi et l'autonomisation des femmes

Ndoulo — Le directeur général de la SONACOS, Cheikh Ahmed Tidiane Guèye, parrain de la finale du tournoi des quatre grands à Ndoulo, dans le département de Diourbel (centre) , a annoncé , samedi, un financement destiné à 800 femmes de la commune, en collaboration avec la DER/FJ, pour renforcer leur autonomie économique.

Il a également évoqué des initiatives axées sur l'emploi des jeunes, la formation, la formalisation, l'alphabétisation et l'électrification rurale, en concertation avec différents partenaires.

"Nous ne voulons plus seulement parler et promettre, mais passer aux actes concrets et générer des résultats palpables et visibles par tout le monde", a-t-il déclaré.

M. Guèye a par ailleurs exprimé sa volonté de contribuer à l'amélioration du stade communal et à la prise en charge des besoins locaux.

Il a salué la mobilisation des populations, des femmes et des chefs de village, soulignant le rôle du sport dans le rassemblement des communautés et la promotion de la jeunesse.

La finale a opposé Entente à Rail. L'équipe d'Entente remportant le trophée.