Gabon: Le Président de la République reçoit Raymond Ndong Sima et les investisseurs du secteur agricole

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé ce jour, deux audiences successives à l'ancien Premier ministre, Raymond Ndong Sima, puis à une délégation d'opérateurs économiques désireux d'investir au Gabon dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage.

Ces rencontres, qui s'inscrivent dans la volonté du Chef de l'Etat de promouvoir le dialogue, de valoriser les expériences et de mobiliser les compétences au service du développement national, ont principalement porté sur le renforcement de la production agricole locale, l'essor de la filière avicole et les perspectives d'investissement dans ces secteurs stratégiques.

La première audience, accordée à l'ancien Premier ministre Raymond Ndong Sima, témoigne de l'attachement du Président de la République à maintenir un dialogue constructif avec les personnalités ayant exercé de hautes responsabilités au service de l'Etat.

Pour le Chef de l'Etat, l'expérience acquise par les anciens responsables gouvernementaux demeure une richesse susceptible de nourrir la réflexion et d'accompagner les grandes orientations de développement du pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au cours de leurs échanges, les deux personnalités ont notamment évoqué les défis liés à la sécurité alimentaire, à la valorisation du potentiel agricole national et à la nécessité de réduire progressivement la dépendance du Gabon aux importations de produits alimentaires.

Une attention particulière a été accordée au secteur agricole, qui constitue une opportunité pour l'entrepreneuriat et créer de nouveaux emplois.

A cet égard, l'ancien Premier ministre a souligné l'importance d'une implication accrue de la jeunesse gabonaise dans les métiers de l'agriculture et de l'élevage, deux secteurs offrant de réelles perspectives d'insertion professionnelle et d'autonomisation économique.

Dans le prolongement de ces échanges, le Président de la République a reçu une délégation d'opérateurs économiques ayant manifesté leur intérêt pour des investissements dans la production agricole et le développement de projets avicoles au Gabon.

Cette seconde audience a permis d'aborder les perspectives de renforcement des capacités nationales de production, particulièrement dans la filière du poulet de chair, afin de mieux répondre à la demande du marché intérieur.

Par ces deux rencontres, le Chef de l'Etat réaffirme l'importance qu'il accorde à la diversification de l'économie gabonaise, à la promotion des investissements productifs et à la création d'opportunités économiques au bénéfice des populations, notamment des jeunes.

L'ambition est de faire de l'agriculture et de l'élevage de véritables moteurs de croissance, capables de contribuer durablement à la création de richesses, à la réduction des importations et au renforcement de la souveraineté alimentaire du Gabon.

Ces audiences traduisent ainsi une double démarche, capitaliser sur l'expérience des anciens serviteurs de l'Etat et encourager l'engagement des investisseurs dans des secteurs essentiels à la transformation économique et sociale du pays.