Gabon: Au pays, beaucoup manquent de loyauté - Une réalité qui interpelle notre société

Au Gabon, nous devons avoir le courage de parler d'une valeur qui semble parfois perdre son importance dans nos relations humaines : la loyauté. Aujourd'hui, dans certains milieux, les intérêts personnels prennent le dessus sur la sincérité, la reconnaissance et le respect des engagements. Les relations se construisent parfois non pas sur des valeurs solides, mais sur ce que chacun peut obtenir de l'autre.

La loyauté ne consiste pas simplement à sourire à quelqu'un, à l'appeler mon frère, mon ami ou mon partenaire. Elle se démontre surtout par les actes, particulièrement lorsque les circonstances deviennent difficiles. Être loyal, c'est rester honnête envers une personne, respecter sa confiance et reconnaître ce qu'elle a fait pour nous, même lorsque nous n'avons plus rien à gagner auprès d'elle.

Le véritable problème, c'est lorsque certaines personnes sont présentes uniquement pendant les périodes de réussite. Lorsque vous avez des moyens financiers, des relations, une position sociale ou une certaine influence, vous pouvez facilement attirer du monde autour de vous. Les appels se multiplient, les sourires sont nombreux et les déclarations d'amitié ne manquent pas. Mais lorsque les difficultés arrivent, lorsque les moyens diminuent ou que votre influence disparaît, certains prennent soudainement leurs distances.

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C'est dans ces moments que l'on découvre parfois la différence entre ceux qui apprécient réellement notre personne et ceux qui étaient simplement attachés à ce que nous représentions.

La loyauté ne doit pas dépendre des intérêts

Dans notre société, il arrive que des personnes oublient rapidement celles qui les ont soutenues à un moment important de leur vie. Elles oublient les conseils reçus, les portes qui leur ont été ouvertes, les sacrifices consentis et les mains tendues lorsqu'elles traversaient des périodes difficiles.

Dès qu'elles atteignent un certain niveau, elles changent de comportement. Certaines deviennent distantes, d'autres font semblant de ne plus connaître leurs anciens bienfaiteurs, tandis que d'autres encore cherchent à minimiser le rôle de ceux qui les ont aidées à avancer.

Pourtant, la réussite ne devrait jamais nous faire oublier notre histoire, nos origines et les personnes qui ont contribué à notre évolution.

La reconnaissance n'oblige personne à rester éternellement redevable envers autrui. Mais elle impose au moins l'honnêteté, le respect et la capacité de reconnaître ce qui a été fait pour nous.

La déloyauté dans les amitiés, les affaires et les projets

La question de la loyauté se pose également dans les collaborations professionnelles, les associations, les initiatives communautaires et les projets de développement.

Combien de fois voit-on des personnes commencer une aventure ensemble avec enthousiasme, avant que les intérêts personnels ne viennent fragiliser leur relation ? Au début, tout le monde parle de solidarité, de vision commune et de réussite collective. Mais lorsque les opportunités apparaissent, lorsque l'argent entre en jeu ou que la reconnaissance devient importante, les comportements peuvent changer.

Certains veulent récolter seuls les fruits d'un travail collectif. D'autres s'approprient les idées d'autrui, abandonnent leurs partenaires au moment décisif ou trahissent la confiance qui leur a été accordée.

C'est pourquoi nous devons comprendre qu'un projet ne peut pas durablement reposer uniquement sur les compétences ou les ambitions de ses membres. Il doit aussi reposer sur des principes clairs : la transparence, la responsabilité, le respect des engagements et la fidélité à la vision commune.

Une personne compétente peut contribuer à faire avancer un projet, mais une personne intègre contribue à lui donner des fondations solides.

Pourquoi la loyauté devient-elle si fragile ?

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces comportements : la recherche du gain immédiat, la peur de perdre des avantages, la volonté de réussir à tout prix, la jalousie, le manque de reconnaissance ou encore l'absence de principes clairement établis.

Cependant, il serait injuste de considérer que tous les Gabonais manquent de loyauté. Notre pays compte aussi des personnes honnêtes, fidèles à leur parole, solidaires et capables de soutenir les autres sans attendre systématiquement une contrepartie.

Le véritable enjeu est donc de valoriser ces comportements positifs et de cesser de confondre proximité et sincérité, intérêt et amitié, promesses et engagements.

Il faut également apprendre à ne pas accorder une confiance aveugle. La confiance se construit progressivement, à travers la cohérence entre les paroles et les actes. On peut être ouvert aux autres tout en restant prudent, généreux sans être naïf et solidaire sans accepter d'être exploité.

La loyauté, une valeur indispensable au développement du Gabon

Si nous voulons bâtir des familles solides, des entreprises durables, des associations efficaces et des communautés capables de se développer, nous devons redonner à la loyauté la place qu'elle mérite.

Le développement ne dépend pas uniquement de l'argent, des infrastructures ou des opportunités économiques. Il dépend aussi de la qualité des relations humaines, de la confiance entre les individus et de notre capacité à travailler ensemble malgré nos différences.

Nous ne pouvons pas prétendre vouloir construire notre pays tout en trahissant systématiquement nos engagements, en abandonnant nos partenaires dès que les difficultés apparaissent ou en privilégiant nos intérêts personnels au détriment du bien collectif.

La loyauté ne signifie pas soutenir aveuglément quelqu'un, même lorsqu'il a tort. Elle signifie être honnête, dire la vérité avec respect, rester fidèle aux principes que nous défendons et avoir le courage de ne pas trahir simplement parce qu'une nouvelle opportunité se présente.

En définitive...

Au Gabon, comme ailleurs, nous devons apprendre à regarder les actes plutôt que les discours. Tout le monde peut promettre, mais peu de personnes sont prêtes à assumer leurs engagements lorsque cela devient difficile.

Ne mesurez donc pas la loyauté d'une personne uniquement à sa présence dans vos moments de gloire. Observez également son comportement lorsque vous traversez des difficultés, lorsque vous n'avez plus de services à lui rendre et lorsque vos intérêts ne coïncident plus.

La loyauté ne se prouve pas quand tout va bien, mais lorsque rester honnête, respecter sa parole et reconnaître les autres ne nous rapporte aucun avantage immédiat.

Finalement, mieux vaut avancer avec quelques personnes sincères qu'être entouré d'une foule dont la présence dépend uniquement de vos moyens, de votre position ou de vos relations.

Car dans la vie, les opportunités peuvent disparaître, l'argent peut s'épuiser, le pouvoir peut changer de mains et les positions sociales peuvent évoluer. Mais l'intégrité, elle, demeure une marque de caractère.

Le Gabon n'a pas seulement besoin de personnes ambitieuses pour avancer. Il a aussi besoin de personnes intègres, reconnaissantes et loyales, capables de construire ensemble sans se trahir au premier changement de circonstances.