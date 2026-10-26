Angola: Les infrastructures hydrauliques accroissent le potentiel d'irrigation dans le sud du pays

Ondjiva — Les infrastructures hydrauliques, en cours de construction ou déjà achevées dans les provinces de Cunene et de Namibe, permettront d'étendre les surfaces consacrées à l'agriculture irriguée et de renforcer la sécurité hydrique dans le sud de l'Angola, a déclaré ce samedi le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Isaac dos Anjos.

Intervenant lors de l'ouverture officielle de l'année agricole 2026/2027, qui s'est tenue dans la localité d'Eko II, le ministre a mis en avant les investissements publics réalisés dans des barrages, des canaux de transfert d'eau et des bassins de rétention, destinés à l'approvisionnement des populations, à l'abreuvement du bétail et à la production agricole.

Parmi les projets phares figure le barrage de Calucuve, doté d'une capacité de stockage de 100 millions de mètres cubes d'eau. Il est associé à un canal de transfert de 111 kilomètres et à 22 bassins de rétention ; cet ensemble pourra bénéficier à 81 000 habitants, assurer l'approvisionnement en eau de 182 000 têtes de bétail et permettre l'irrigation de 2 600 hectares.

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Il a également évoqué le barrage de Ndué, d'une capacité de stockage de 145 millions de mètres cubes, accompagné d'un canal de transfert de 75 kilomètres et de 11 bassins de rétention. Cette infrastructure pourra profiter à 55 000 habitants et assurer l'abreuvement de 60 000 têtes de bétail.

Le responsable a souligné que, outre ces infrastructures, il convient d'ajouter le système de captage d'eau de Cafu, qui comprend un canal principal de 100 kilomètres, prolongé par la suite par une extension de 60 kilomètres, ainsi que 55 bassins de rétention.

Selon Isaac dos Anjos, ce système met à la disposition du pays 160 000 hectares de terres potentiellement irrigables supplémentaires.

Le responsable a également mis en avant le barrage de Hita Hita, doté d'une capacité de stockage de 25 millions de mètres cubes. Le projet prévoit la réhabilitation de neuf retenues d'eau dans la municipalité de Cahama ; il devrait garantir l'approvisionnement en eau de Cahama et d'Otchinjau, tout en créant les conditions nécessaires à l'irrigation de 7 500 hectares.

Dans le cadre des projets prévus pour la région, le ministre a par ailleurs évoqué l'achèvement du projet de Calueque qui pourrait permettre de rendre exploitables 120 000 hectares de terres irrigables.

Dans la province de Namibe, a-t-il ajouté, des travaux de réhabilitation sont en cours sur une quarantaine de barrages ; la construction de nouvelles infrastructures a également été annoncée dans les localités de Bentiaba, Inamangando, Carunjamba, Giraul et Curoca.

Isaac dos Anjos a appelé les administrateurs municipaux à promouvoir la réhabilitation des canaux d'irrigation existants dans leurs localités respectives, en mobilisant les ressources disponibles dans le cadre du Programme de développement local et de lutte contre la pauvreté.

Le responsable a également préconisé la diffusion des techniques d'irrigation au goutte-à-goutte et par aspersion, afin d'assurer une utilisation efficace de l'eau et de réduire la vulnérabilité de la production agricole face au changement climatique.

Selon le ministre, une exploitation adéquate des infrastructures hydrauliques devrait permettre de prolonger la période d'activité agricole, de créer les conditions pour deux récoltes annuelles et de renforcer la production alimentaire nationale.

L'ouverture officielle de l'année agricole 2026/2027 a eu lieu dans la province de Cunene, en présence de membres de l'exécutif, d'autorités traditionnelles et religieuses, de représentants des producteurs et d'autres invités.