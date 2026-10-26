Angola: Un ministre préconise le renforcement des investissements pour stimuler la production agricole à Cunene

Ondjiva — Le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, a plaidé ce samedi, dans la municipalité d'Ombadja (province du Cunene), pour un renforcement des investissements, de l'accès au crédit ainsi que des capacités techniques et logistiques, afin de stimuler la production agricole nationale.

Le ministre s'exprimait lors d'une visite à l'exploitation agricole « Fazenda Mbimbi », appartenant au groupe Jardim da Yoba et spécialisée dans la production à grande échelle de semences de maïs et de blé, dans le cadre des activités marquant l'ouverture officielle de la campagne agricole 2026/2027.

À cette occasion, José de Lima Massano a souligné les transformations observées dans le secteur agricole du Cunene, estimant que la mise en place d'infrastructures et le renforcement des capacités de production démontrent le potentiel de la province en matière d'expansion agricole.

Selon le ministre, le pays doit continuer à exploiter ses atouts, promouvoir l'entrepreneuriat et mobiliser des synergies entre les différents acteurs, en vue du développement du secteur agricole.

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Il a ajouté que l'expérience du Cunene pourrait servir de référence pour d'autres régions d'Angola, compte tenu de la disponibilité des terres et des opportunités existantes tout au long de la chaîne de valeur agro-industrielle.

Au cours de la visite, le responsable a également échangé avec des jeunes qui se lancent dans ce secteur, soulignant l'importance d'encourager leur implication dans la production agricole.

Selon José de Lima Massano, le développement de l'agro-industrie nécessite un meilleur accès aux connaissances, au financement et au soutien logistique, afin de garantir l'écoulement de la production et l'acheminement des produits vers les marchés de consommation dans de bonnes conditions.

Il a ajouté que le renforcement de ces conditions permettra d'accroître l'offre de produits nationaux, de répondre aux besoins du marché intérieur et de jeter les bases d'une réduction progressive de la dépendance aux importations alimentaires.

Production de semences

Par ailleurs, les exploitations agricoles Chivemba et Mbimbi, qui appartiennent au groupe Jardim da Yoba, prévoient de récolter 1 200 tonnes de semences de blé. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de développement de la production de blé et de maïs à grande échelle dans la province de Cunene.

Le projet couvre une surface productive de 140 hectares sur l'exploitation Chivemba et de 110 hectares sur celle de Mbimbi. La production porte sur la variété de blé « Chongo ».

Cette initiative génère 330 emplois directs et plus de 800 emplois indirects à chaque campagne de semis, contribuant ainsi à dynamiser l'activité économique et à créer des opportunités d'emploi dans la province.

