Angola: Le pays enregistre une croissance de 7,1 % de sa production agricole

Ondjiva — La production agricole en Angola a enregistré une croissance globale de 7,1 % lors de la campagne 2025/2026, atteignant environ 33 millions de tonnes, selon des données provisoires communiquées ce samedi lors de l'ouverture officielle de l'année agricole 2026/2027.

Selon le ministre d'État chargé de la coordination économique, José de Lima Massano, qui s'exprimait lors de l'ouverture de l'année agricole 2026/2027, dont la cérémonie s'est tenue dans la commune de Mongua, municipalité de Cuanhama (province de Cunene), ce résultat constitue la meilleure performance jamais enregistrée par le pays, notamment en ce qui concerne les cultures destinées à la consommation intérieure.

Il a précisé que, parmi les segments ayant connu la plus forte croissance, figurent les racines et les tubercules, dont la production a augmenté de 9,1 % pour atteindre 17,6 millions de tonnes, dont environ 14,5 millions de tonnes de manioc.

D'après le ministre, la filière fruitière a également affiché des résultats positifs, avec une croissance d'environ 7,7 % pour atteindre 7,8 millions de tonnes, portée principalement par la banane, la mangue et l'ananas.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le responsable a également souligné la réduction des importations de denrées alimentaires, qui ont diminué de 31,1 % entre 2017 et 2025 ; un résultat qui reflète la croissance de la production nationale et une présence accrue des produits angolais sur les marchés.

José de Lima Massano a reconnu la contribution des plus de trois millions de familles qui assurent environ 80 % de la production alimentaire du pays, et a mis en avant l'importance de l'agriculture familiale pour le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Pour la campagne agricole 2026/2027, l'Exécutif prévoit de poursuivre les mesures de soutien aux producteurs, en mettant l'accent sur l'assistance technique, l'accès aux engrais, la mise à disposition de semences certifiées et les mécanismes de financement.