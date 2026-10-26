Soudan: Le pays et la Chine discutent le développement des laboratoires de l'examen et l'analyse des minerais

25 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des Mines, Nour Eddaim Taha a examiné avec des représentants de la société chinoise Motu Holdings les possibilités de coopération pour moderniser les laboratoires d'Atbara, dans l'État du Nil, selon les normes internationales.

L'objectif est d'en faire un centre régional de contrôle et d'analyse des minerais, capable d'accompagner l'expansion du secteur minier soudanais et de proposer des services techniques aux pays voisins.

La rencontre a porté sur le renforcement des capacités techniques des laboratoires, la modernisation de leurs services et l'amélioration de la fiabilité des analyses utilisées dans l'exploration, l'évaluation des minerais et le développement des projets miniers.

Le ministre a souligné l'intérêt stratégique d'investir dans ce domaine, compte tenu du potentiel minier du Soudan et de sa position géographique. Selon lui, des laboratoires locaux conformes aux normes internationales réduiraient l'envoi d'échantillons à l'étranger, diminueraient les coûts et délais, et favoriseraient la localisation des services techniques.

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Le représentant de Motu Holdings a exprimé la volonté de sa société de s'associer au ministère, à travers l'Autorité générale de recherche géologique, pour développer le laboratoire central d'Atbara et créer une nouvelle installation internationale destinée au Soudan et aux pays partenaires.

Lire l'article original sur SNA.

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