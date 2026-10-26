Soudan: La TV Nationale organise une journée spéciale pour commémorer le premier anniversaire du massacre d'El Fasher

La télévision Nationaled consacrera la journée du lundi 26 octobre à la commémoration du premier anniversaire du massacre d'El Fasher. Au programme : une série d'émissions, le recueil de témoignages de survivants et de proches des victimes, une réflexion sur la justice et l'obligation de rendre des comptes au niveau international, ainsi qu'un travail de préservation de la mémoire nationale.

Cette journée a pour objectif de faire entendre les voix des victimes et des survivants à travers le monde, de présenter des témoignages et des rapports, et de débattre des mécanismes permettant d'établir les responsabilités.

Le programme de cette journée spéciale comprendra des éditions spéciales des émissions « Sabah al-Sudan » (Matin du Soudan), « Nabd al-Watan » (Le pouls de la nation) et « Al-Sudan al-Layla » (Le Soudan ce soir). Au menu : la diffusion du film « Le siège d'El Fasher » -- relatant les derniers jours avant l'entrée de la milice et la période qui a suivi, avec un focus sur les traumatismes psychologiques et les destructions d'infrastructures.

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Sont également prévus : un débat intitulé « El Fasher et la justice » (portant sur le droit international, les droits humains, les familles des victimes et le travail des journalistes d'investigation), une discussion sur la documentation des crimes, le rôle de la Cour pénale internationale et la protection des témoins, ainsi que la diffusion de témoignages filmés de survivants ayant rejoint Khartoum. Des séquences courtes (2 à 3 minutes) seront diffusées tout au long de la journée.

Le programme inclut aussi un bilan de l'année écoulée, passant en revue les rapports internationaux (issus de l'ONU, d'organisations et de médias mondiaux) et la transformation des preuves recueillies en dossiers juridiques. Une séquence intitulée « El Fasher : que reste-t-il ? » mettra en lumière des personnes venues de diverses régions qui se sont rencontrées à El Fasher et ont maintenu des liens après avoir survécu. Un film, « Une place vide à la maison », racontera l'histoire de familles ayant perdu leurs enfants, dont le sort demeure inconnu. Des reportages seront consacrés au camp d'Al-Afadh pour faire le point sur la situation des déplacés un an plus tard.

Le programme proposera également un échange avec des figures emblématiques d'El Fasher, ainsi qu'un volet sportif illustrant la persévérance des équipes locales à poursuivre leurs compétitions malgré les circonstances.