Soudan: Dr Djibril visite le Collège des études bancaires et financières de Mascate

Le ministre des Finances et de la Planification économique Dr Djibril Ibrahim a visité le Collège des études bancaires et financières de Mascate, accompagné de l'ambassadeur du Soudan à Oman, Essam Awad Metwally. Il a été accueilli par le doyen, Dr Zahran al-Salti, les vice-doyens et plusieurs responsables de l'établissement.

Le ministre et sa délégation ont pris connaissance des programmes académiques, professionnels et de formation proposée par le collège, ainsi que de son rôle dans la formation de spécialistes et le renforcement des compétences humaines dans les secteurs bancaire et financier.

Les échanges ont également porté sur les perspectives de coopération et d'échange d'expertises, notamment la possibilité pour le Soudan de tirer parti de l'expérience omanaise en matière de formation bancaire et financière, de développement des compétences et de renforcement institutionnel.

Cette visite s'inscrit dans le renforcement de la coopération entre le Soudan et Oman, afin d'appuyer la modernisation du secteur financier soudanais et sa capacité à accompagner le redressement économique et la reconstruction.