Soudan: Dr Djibril rencontre le ministre omanais des Transports et des Technologies de l'information

25 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des Finances Dr Djibril Ibrahim a rencontré dimanche M. Hamoud bin Saoud al-Maawali, ministre omanais des Transports, des Communications et des Technologies de l'information.

Les deux parties ont évoqué l'évolution de la situation au Soudan et les efforts gouvernementaux de reconstruction, en insistant sur le développement des infrastructures, considéré comme un levier essentiel du redressement économique, du rétablissement des services et de la relance du développement.

Elles ont également examiné l'avancement des mémorandums d'accord conclus entre les deux pays dans les transports maritimes et aériens, ainsi que les moyens d'élargir la coopération en matière de transformation numérique et de technologies de l'information.

Les deux ministres ont convenu de créer un groupe de travail commun, réunissant les institutions concernées, afin de suivre l'exécution des accords, de lever les obstacles et de traduire ces engagements en projets concrets au service de la reconstruction et de la coopération économique soudano-omanaise.

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