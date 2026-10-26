Soudan: Le pays et Oman accélèrent la coopération bilatérale dans les infrastructures et le numérique

25 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des Finances, Dr Jibril Ibrahim, a rencontré dimanche le ministre omanais des Transports, des Communications et des Technologies de l'information, Hamoud bin Saoud Al-Maawali, dans le cadre de sa visite à Oman en qualité d'envoyé du président du Conseil souverain de transition, le général Abdel Fattah al-Burhan. Il était accompagné de l'ambassadeur du Soudan à Oman, Issam Awad Metwally.

Les entretiens ont porté sur l'évolution de la situation au Soudan et les efforts du gouvernement en faveur de la reconstruction, notamment le développement des infrastructures, considérées comme un levier essentiel du redressement économique, du rétablissement des services et du développement du pays.

Les deux parties ont également examiné l'état le progrès de la mise en oeuvre des mémorandums d'entente signés entre les deux pays dans les domaines du transport maritime et aérien, ainsi que les moyens d'élargir leur coopération dans la transformation numérique et les technologies de l'information, afin de renforcer leur partenariat et de favoriser les investissements dans les secteurs prioritaires.

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Les deux parties sont convenues de constituer un groupe de travail conjoint réunissant les organismes concernés des deux pays, chargé de suivre la mise en oeuvre des accords et mémorandums d'entente et de lever les obstacles à leur exécution, afin de traduire les engagements bilatéraux en projets concrets au service de la reconstruction et du renforcement de la coopération économique et du développement entre le Soudan et Oman.

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