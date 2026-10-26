Soudan: Un message du président du CST au sultan d'Oman

Le ministre des Finances et de la Planification économique, envoyé du président du Conseil de souveraineté de transition, Jibril Ibrahim, a remis message un message écrit au sultan d'Oman, Haitham ben Tarig, portant sur le renforcement des relations bilatérales et le développement de la coopération entre les deux pays.

Cette message traduit la volonté de Khartoum de consolider ses liens historiques avec le Sultanat d'Oman et d'élargir les perspectives de partenariat dans les domaines d'intérêt commun.

Le message a été remis au ministre du Cabinet royal, Khalid ben Hilal al-Busaidi, qui a reçu la délégation soudanaise dans la capitale omanaise. Les échanges ont porté sur les moyens de développer la coopération bilatérale et de renforcer la coordination entre les deux pays au service de leurs intérêts communs.

La délégation comprenait également le directeur du département des affaires arabes, Abdelazim al-Karouri, le représentant du Service général de renseignement, Awad Abou Zeid, ainsi que l'ambassadeur du Soudan à Mascate, Issam Metwally.