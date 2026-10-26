Soudan: Al-Mirghani - « Le dialogue Inter-soudanais est une responsabilité nationale, accélérons sa mise en oeuvre »

25 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le chef de l'Alliance Liberté et Changement - Bloc démocratique et vice-président du parti de l'Union démocrate original, Jaafar al-Sadiq al-Mirghani a réaffirmé le soutien de son bloc au dialogue soudanais et à son organisation sur le territoire national.

Recevant une délégation du Comité de préparation du dialogue soudanais, conduite par Othman Mirghani Abdallah, à Khartoum, il a estimé que ce dialogue engage conjointement les forces politiques et le comité. Les échanges ont porté sur les conditions de son lancement, les observations formulées précédemment par le Bloc démocratique et les moyens de renforcer la coordination entre les deux parties.

Selon M. al-Mirghani, le dialogue prend une importance accrue face à la situation difficile du pays, attendue avec impatience par la population. Il a souligné qu'aucun dialogue ne saurait se faire sans les forces politiques ni sans le comité de préparation, appelant à une convergence des efforts comme préalable à cette étape.

Il a enfin plaidé pour un dialogue « purement national », mené au Soudan et au service du pays et des citoyens, tout en remerciant la délégation pour sa visite.

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