Soudan: Le pays célèbre la Journée mondiale de l'alimentation

Le ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation, en partenariat avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation Arabe pour le Développement Agricole, a célébré dimanche la Journée mondiale de l'alimentation, placée cette année sous le thème « L'innovation d'aujourd'hui, l'alimentation de demain », en présence d'experts et de spécialistes de la sécurité alimentaire.

Lors de la cérémonie organisée au siège de l'Organisation arabe pour le développement agricole à Khartoum, le représentant du ministère, Moubarak Osman, a souligné que la sécurité alimentaire constituait une priorité essentielle pour la vie humaine. Il a réaffirmé l'engagement du ministère à mobiliser les ressources du pays au service de la production, saluant le partenariat avec la FAO, l'Organisation arabe pour le développement agricole et les autres partenaires.

De son côté, le représentant de la FAO, Al-Sadig Ibrahim, a rappelé que l'agriculture au Soudan était bien plus qu'une activité économique : elle constituait un mode de vie appelant à valoriser le potentiel et les ressources naturelles du pays pour accroître la production, améliorer la productivité et renforcer la sécurité alimentaire, réaffirmant l'engagement de la FAO à soutenir les programmes du ministère.

Le représentant de l'Organisation arabe pour le développement agricole, Adel Omar, a pour sa part appelé à conjuguer les efforts pour garantir les conditions nécessaires à la sécurité alimentaire et renforcer la résilience du Soudan. Il a souligné que les secteurs agricole et de l'élevage avaient subi de lourdes pertes en raison de la guerre, du déficit pluviométrique et de la sécheresse, entraînant une dégradation des moyens de subsistance. Il a enfin réaffirmé l'engagement de l'organisation à soutenir la relance de la production agricole et alimentaire dans le cadre des programmes de relèvement et de développement durable.

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