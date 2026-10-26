Tunisie: Grand Prix junior de judo à Douchanbé - Zeineb Troudi décroche l'argent

La judokate tunisienne Zeineb Troudi a remporté la médaille d'argent dans la catégorie des plus de 78 kg lors du Grand Prix juniors de judo, qui s'achève ce dimanche dans la capitale tadjike.

La sportive tunisienne a décroché cette distinction après s'être inclinée en finale face à la Russe Kira Safonova.

Pour atteindre ce stade de la compétition, Troudi s'est imposée en quart de finale face à la Kazakhe Ramilya Arystanova, avant de s'illustrer en demi-finale en battant l'Égyptienne Safaa Soliman.

Il convient de souligner que Zeineb Troudi était l'unique représentante du judo tunisien dans ce tournoi d'envergure, qui a débuté hier avec la participation de 227 athlètes représentant 19 pays.