Tunisie: Grand Prix junior de judo à Douchanbé - Zeineb Troudi décroche l'argent

25 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La judokate tunisienne Zeineb Troudi a remporté la médaille d'argent dans la catégorie des plus de 78 kg lors du Grand Prix juniors de judo, qui s'achève ce dimanche dans la capitale tadjike.

La sportive tunisienne a décroché cette distinction après s'être inclinée en finale face à la Russe Kira Safonova.

Pour atteindre ce stade de la compétition, Troudi s'est imposée en quart de finale face à la Kazakhe Ramilya Arystanova, avant de s'illustrer en demi-finale en battant l'Égyptienne Safaa Soliman.

Il convient de souligner que Zeineb Troudi était l'unique représentante du judo tunisien dans ce tournoi d'envergure, qui a débuté hier avec la participation de 227 athlètes représentant 19 pays.

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