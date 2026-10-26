Ethiopie: Le pays célèbre la 119e Journée des forces de défense sous le thème - « L'armée de la victoire »

Addis Ababa — L'Éthiopie célèbre la 119e Journée des forces de défense sous le thème « L'armée de la victoire » au quartier général des forces armées, rendant ainsi hommage à l'histoire, aux traditions et aux sacrifices des Forces de défense nationales éthiopiennes (ENDF).

Le maréchal Birhanu Jula, chef d'état-major général, Mohammed Idris, ministre de la Défense, ainsi que d'autres hauts responsables gouvernementaux ont assisté à la cérémonie.

Des responsables et des membres de la police fédérale, des attachés militaires, des diplomates représentant divers pays, ainsi que des invités issus de différents secteurs de la société ont également pris part à la célébration, soulignant ainsi l'importance nationale de cet événement.

La Journée des forces de défense est célébrée chaque année pour commémorer la création des forces de défense modernes de l'Éthiopie, qui remonte au 15 Tikimt 1900 du calendrier éthiopien, date à laquelle le pays a nommé son premier ministre de la Guerre, marquant ainsi une étape importante dans le développement d'une institution militaire nationale organisée.

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Cette journée rend hommage aux militaires qui ont sacrifié leur vie pour préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Éthiopie. Elle rend également hommage aux contributions des générations de militaires, hommes et femmes, qui ont servi le pays.

Cette commémoration annuelle vise à préserver l'histoire, l'héroïsme et les traditions institutionnelles des Forces de défense nationales éthiopiennes (ENDF), tout en transmettant aux générations futures leur héritage de service et de sacrifice.

Placée sous le thème « L'armée de la victoire », la célébration de cette année met en avant le rôle constant des forces de défense dans la protection de la souveraineté nationale et rend hommage aux exploits et aux sacrifices de ceux qui ont servi le pays.