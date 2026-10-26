Ethiopie: Le Premier ministre Abiy inaugure un projet d'aménagement riverain de 351 hectares à Addis-Abeba

25 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré le projet d'aménagement des berges « Kechene-Ambassador-Gihon-Irreecha-Bambis ».

Ce projet d'aménagement des berges consiste en un corridor urbain de 351 hectares et 10 kilomètres de long, conçu pour favoriser la transformation d'Addis-Abeba en une ville plus verte, plus accessible et plus inclusive.

Ce projet allie des infrastructures urbaines modernes à la restauration de l'environnement, à des espaces de loisirs publics et à de nouvelles opportunités économiques, reflétant ainsi une vision du développement urbain qui concilie qualité de vie, durabilité et moyens de subsistance.

Doté de voies piétonnes, de pistes cyclables et d'infrastructures de transport intégrées, ce corridor est conçu pour améliorer la mobilité urbaine et créer un environnement plus accessible pour les habitants, a écrit le Premier ministre sur les réseaux sociaux.

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Il comprend également des aires de jeux pour enfants, des places publiques, des amphithéâtres, des installations sportives, ainsi que huit fontaines et jeux d'eau, offrant ainsi des espaces supplémentaires dédiés aux loisirs, aux interactions sociales et aux activités communautaires.

Le projet intègre en outre des parkings et huit stations de recharge pour véhicules électriques, capables de recharger plus de 100 véhicules simultanément, renforçant ainsi les infrastructures de transport modernes de la ville.

Au-delà des équipements urbains, ce projet met l'accent sur la durabilité environnementale grâce à la gestion fluviale, à la préservation des sols et de l'eau, ainsi qu'à l'extension des espaces verts riverains.

« Grâce à la gestion fluviale, à la préservation des sols et de l'eau, ainsi qu'aux espaces verts riverains, nous concilions la restauration environnementale et la transformation urbaine. Tout aussi important, nous élargissons les opportunités économiques », a déclaré le Premier ministre.

Ces interventions visent à intégrer la restauration écologique au développement urbain global de la ville, a souligné le Premier ministre Abiy.

Le projet offre également de nouvelles opportunités de participation économique locale. Un centre commercial dédié permettra aux habitants qui vivaient auparavant le long du corridor fluvial de produire, d'exposer et de vendre des objets artisanaux, tandis qu'un marché de produits agricoles mettra en relation les agriculteurs et autres producteurs avec les débouchés commerciaux.

Lors de l'inauguration du projet, le Premier ministre Abiy a souligné l'importance de construire une ville alliant infrastructures modernes et durabilité environnementale à des opportunités économiques et à l'inclusion sociale.

« Notre vision est de construire une ville qui soit non seulement belle, mais aussi productive et inclusive ; une ville au service de ses habitants d'aujourd'hui et des générations futures ! », a-t-il déclaré.

Lire l'article original sur ENA.

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