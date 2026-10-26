Afrique de l'Est: Une délégation de l'État de la Mer Rouge s'informe sur les capacités opérationnelles du port russe de Bronka

La délégation de l'État de la Mer Rouge en visite en République fédérale de Russie, présidée par le gouverneur de l'État, Lieutenant-général Mustafa Mohamed Nour, s'est informée samedi des capacités opérationnelles et les activités portuaires du port Bronka, à Saint-Pétersbourg, dans le cadre du renforcement de la coopération mutuelle et du transfert d'expertise entre les ports soudanais et russes.

La délégation incluait le directeur général de l'Autorité des ports maritimes, le recteur de l'Université de la Mer Rouge, le directeur de la Société soudanaise des ressources minérales et le chef de la Fédération des entrepreneurs de l'État.

Le directeur général de l'Autorité des ports maritimes, ingénieur Jeilani Mohamed Jeilani, a déclaré à la presse que le port de Bronka est considéré comme l'un des ports les plus modernes et les plus développés à Saint-Pétersbourg et se distingue par la diversité de ses activités opérationnelles et logistiques, puisqu'il comprend un terminal intégré pour les conteneurs, un autre pour les marchandises générales, ainsi qu'un terminal dédié au vrac sec.

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Il a indiqué que la délégation s'est informée sur le terrain du progrès du travail et des mécanismes opérationnels du port, ce qui a permis de s'informer de près sur l'expérience russe en matière de gestion et de fonctionnement des ports et d'explorer les opportunités de s'en profiter pour améliorer la performance opérationnelle et renforcer l'efficacité des ports maritimes soudanais.

Il a souligné que la partie russe a affirmé sa disposition à la coopération fructueuse dans les divers domaines contribuant à l'échange d'expériences compréhensives et au renforcement du partenariat entre les ports de Saint-Pétersbourg et les ports soudanais.