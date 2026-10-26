Afrique: Un écrivain égyptien accuse le gouvernement de former des forces soudanaises à l'utilisation d'armes chimiques

Addis Ababa — L'écrivain et penseur politique égyptien Mohamed Saad Khiralla a accusé le gouvernement égyptien de former des militaires soudanais à l'utilisation d'armes chimiques sur le sol égyptien.

Il a également déclaré que l'Égypte avait pris pour cible des mineurs d'or sur le territoire soudanais lors de frappes aériennes égyptiennes, et a appelé à ce que les responsables soient traduits en justice.

Rappelons que les États-Unis ont imposé et renforcé des sanctions à l'encontre du gouvernement soudanais après avoir établi que les Forces armées soudanaises (SAF) avaient utilisé des armes chimiques interdites (apparemment du chlore gazeux) contre les Forces de soutien rapide (RSF).

En juin 2025, à la suite d'une conclusion du Département d'État américain selon laquelle le gouvernement soudanais avait violé la Convention sur les armes chimiques (CAC) en utilisant des armes chimiques en 2024, celui-ci a instauré des restrictions à l'exportation, des plafonds d'emprunt et des restrictions sur les lignes de crédit à partir du mois de juin environ.

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Une nouvelle fois, en juillet 2026, les États-Unis ont étendu et renforcé ces mesures par une deuxième série de sanctions qui est entrée en vigueur le 20 juillet 2026. Ces restrictions ont encore élargi les contrôles à l'exportation, ajouté des mesures financières et liées à l'aviation, et imposé l'opposition des États-Unis à tout prêt ou aide financière en faveur du Soudan par l'intermédiaire d'institutions financières internationales.

S'adressant à l'ENA, l'écrivain égyptien a déclaré : « Le régime militaire autoritaire égyptien formait des officiers et des soldats soudanais à l'utilisation d'armes chimiques contre le peuple soudanais. »

Il a exhorté les défenseurs des droits de l'homme du monde entier à documenter ce qu'il a qualifié de « crimes imprescriptibles » et à demander des comptes aux responsables.

M. Khairallah a condamné les récentes frappes égyptiennes visant des mineurs d'or, décrivant ces civils comme des personnes luttant pour assurer leur subsistance quotidienne.

Il a également souligné que l'une de ces frappes égyptiennes avait eu lieu sur le territoire soudanais, à environ 44 à 46 kilomètres de la frontière égyptienne.

Les propos de l'auteur font suite à des frappes aériennes attribuées à l'armée de l'air égyptienne qui ont visé des mineurs d'or et des civils soudanais les 16 juin et 10 octobre 2026, soulevant des questions quant au rôle de l'Égypte dans ces frappes, à leurs motivations sous-jacentes et à leurs implications pour les relations entre Le Caire et Khartoum.

« Le régime égyptien a tenté de justifier ces frappes en affirmant qu'elles avaient eu lieu sur le territoire égyptien et visaient des chercheurs d'or qui avaient franchi la frontière », a déclaré l'auteur.

Khairallah a rejeté cette version, arguant qu'elle contredisait ce qu'il a présenté comme des enregistrements vidéo documentant les incidents.

Il a ajouté que les affirmations selon lesquelles les mineurs auraient parcouru de longues distances à pied pour atteindre le territoire égyptien et y chercher de l'or soulevaient de sérieux doutes, qualifiant la version égyptienne de « comble de la farce et de l'absurdité ».

L'auteur a souligné que la nationalité des mineurs ne changeait rien au fond du problème, même en supposant qu'ils fussent originaires d'autres pays africains.

Il s'est interrogé sur les motifs pouvant justifier qu'ils soient pris pour cible par l'armée sur le territoire soudanais.

La présence de mineurs étrangers, même si cette affirmation était vraie, ne donnait pas au Caire le droit de les prendre pour cible sur le territoire d'un autre pays, a fait valoir Khairallah.

Il a souligné que les violations graves ne devaient pas rester impunies ni échapper à l'examen juridique.

L'auteur égyptien a également accusé certains éléments au sein de l'establishment militaire égyptien de chercher à tirer profit des richesses et des ressources du Soudan par le biais de liens avec des acteurs militaires soudanais.

Il a ajouté que ces activités présumées soulevaient de sérieuses questions quant aux motivations sous-jacentes de la politique égyptienne envers le Soudan et au respect de la souveraineté soudanaise.