Togo: La plage de Lomé sous surveillance

Après le démantèlement des installations illégales sur le littoral, les autorités ont renforcé la présence des forces de sécurité le long de la plage de Lomé. Rassurer les habitants et empêcher le retour de la délinquance, ce sont les deux priorités.

Des postes de sécurité ont été installés de Kodjoviakopé jusqu'à la zone des Lacs, avec des agents mobilisés de jour comme de nuit.

En face de l'ancien Hôtel de la Paix, des éléments des forces de l'ordre assurent une présence permanente et patrouillent régulièrement vers la plage, appuyés par des équipes motorisées.

Plus loin, devant l'hôtel Onomo, un véhicule du Groupement d'intervention de la police nationale (GIPN) est positionné dans la cocoteraie.

Reste à maintenir cette vigilance dans la durée, pour que la plage demeure un espace accessible, accueillant et sûr pour tous.