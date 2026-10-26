Gabon: Planification territoriale - La Ngounié lance l'élaboration de son PPCD

La Ministre de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette Mvono, a procédé jeudi 22 octobre 2026 à l'Hôtel de Ville de Mouila, à l'ouverture de l'atelier consacré à l'élaboration du Plan Provincial de Croissance et de Développement (PPCD) et des Plans Locaux de Développement (PLD).

La cérémonie s'est déroulée en présence du Gouverneur de la province de la Ngounié, Francis Oyinamono, des élus locaux, des autorités administratives et judiciaires ainsi que des responsables des services déconcentrés de l'État.

Organisé sur deux jours, cet atelier s'inscrit dans le cadre de la territorialisation du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD), cadre de mise en oeuvre du projet de société du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour la période 2026-2030.

Refonder l'action publique à partir des territoires

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Dans son mot de bienvenue, le Gouverneur Francis Oyinamono a souligné la portée stratégique de cette démarche, qu'il a présentée comme une volonté de refonder l'action publique à travers une approche inclusive, méthodique et adaptée aux réalités locales.

Il a invité les participants à dresser un diagnostic sans complaisance de la province, à évaluer ses atouts et à définir les investissements prioritaires pour son développement socio-économique. « Le PPCD de la Ngounié concrétise cette synergie indispensable entre le sommet et la base », a-t-il déclaré.

En sus, il a estimé que la démarche doit permettre de transformer les potentialités agricoles, forestières, touristiques et humaines de la province en opportunités concrètes, notamment pour l'emploi des jeunes.

Trois exigences : vérité, choix et cohérence

Prenant la parole, la Ministre Louise Pierrette Mvono a salué la forte mobilisation des acteurs provinciaux et rappelé à toutes fins utiles, que le PNCD découle du projet de société du Chef de l'État auquel, les Gabonais ont adhéré en 2025. Un document de référence disponible en version physique et numérique, accessible par QR code.

Elle a insisté sur la nécessité de faire des futurs plans des instruments opérationnels, destinés à guider l'utilisation des ressources publiques et à pallier les insuffisances des précédentes initiatives de planification. « Ce n'est pas un document administratif de plus. Nous savons que nous avons eu plusieurs plans de développement. Une fois ces plans achevés, nous les avons mis dans un coin. Ce n'est pas ce que nous voulons pour celui-là », a-t-elle affirmé.

Évoquant la Ngounié, la Ministre a mis en avant son fort potentiel agricole, sa position géographique stratégique et ses ressources naturelles. Elle a toutefois relevé des contraintes persistantes : enclavement, sous-équipement et exode rural des jeunes vers Libreville. Elle a appelé les participants à définir des perspectives économiques capables de fixer la jeunesse dans la province.

Pour garantir l'efficacité de cette planification territoriale, Louise Pierrette Mvono a fixé trois exigences : la vérité, pour un diagnostic fidèle aux réalités locales ; le choix, pour privilégier les projets réalisables sur quatre ans ; et la cohérence, pour assurer l'alignement des initiatives provinciales et locales sur les orientations nationales. « La seule boussole de notre pays, c'est le projet de société du Chef de l'État et le PNCD », a-t-elle martelé.

Avant de déclarer les travaux ouverts, la Ministre a salué la contribution remarquable de la Ngounié au Recensement Général de la Population et du Logement (RGPL), qui a contribué à faire progresser cette opération d'envergure nationale.