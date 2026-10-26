Gabon: EEG - L'administration provisoire entame sa tournée d'apaisement par le Moyen-Ogooué

Conformément aux orientations du Ministère de l'Intérieur, le bureau de l'Administration Provisoire de l'Église Évangélique du Gabon (EEG) a entamé une tournée de sensibilisation dans les Régions synodales. Accompagné des membres du Comité des Sages, le bureau a pris son bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des fidèles dont la foi a été éprouvée par la crise qui secoue l'Église depuis plusieurs mois. Objectif : apaiser les coeurs, restaurer la confiance et expliquer la feuille de route de la transition.

C'est la province du Moyen-Ogooué qui a constitué la première étape de cette tournée. Dans un climat apaisé et fraternel, les chrétiens des paroisses d'Adouma, Ndjole et du Foyer Chrétien ont eu des échanges directs et sans filtre avec la délégation.

Prenant la parole, le Pasteur Président de l'Administration Provisoire, Thierry Constant Ndong Nnang, a tenu à rassurer les fidèles. Il a réaffirmé la stricte neutralité de l'Administration Provisoire et a précisé la nature de la mission qui lui a été confiée par la tutelle.

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"Nous ne sommes pas venus pour prendre parti, mais pour préparer le chemin de la réconciliation. Notre mission est temporaire et claire : apaiser, rassembler et organiser le retour à l'ordre institutionnel conformément aux orientations de l'État", a-t-il déclaré.

Cette démarche de proximité a été largement saluée par les fidèles. Les Migovéens de l'EEG, longtemps dans l'attente de signes concrets d'apaisement, ont exprimé leur soulagement de voir enfin les responsables venir à leur rencontre, écouter leurs inquiétudes et prier avec eux.

Cette tournée, qui se veut pastorale avant tout, devrait se poursuivre dans les prochains jours dans les autres Régions synodales du pays.

Le message est le même partout : l'heure n'est plus aux divisions, mais au rassemblement autour de Christ pour la sauvegarde de l'EEG.