Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a présidé ce jour au stade de Nzeng-Ayong une cérémonie officielle de remise de titres fonciers à des citoyens gabonais, en présence du Vice-Président du Gouvernement, de plusieurs membres du Gouvernement et de nombreuses personnalités.

Cette cérémonie marque une étape majeure dans la mise en oeuvre de la réforme foncière engagée sous l'impulsion du Chef de l'Etat, avec 16 000 titres fonciers finalisés sur l'ensemble du territoire national, mettant ainsi fin à plusieurs années d'attente et d'incertitude pour de nombreuses familles gabonaises.

Moment hautement symbolique, le Président de la République, lui-même confronté par le passé aux difficultés d'obtention d'un titre foncier, a reçu son propre document avant de procéder personnellement à la remise de titres à plusieurs compatriotes.

Dans un élan de solidarité, le Chef de l'Etat a également décidé de prendre personnellement en charge les frais d'établissement des titres fonciers de 100 familles démunies, afin de faciliter leur accès à la propriété sécurisée.

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Au nom des bénéficiaires, M. Nzaou Boulingui a exprimé sa profonde gratitude au Président de la République pour cette initiative porteuse d'espoir et de dignité.

Pour sa part, le ministre du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, Mays Mouissi, a salué les orientations du Chef de l'Etat ayant permis d'accélérer les procédures de régularisation foncière et d'améliorer l'efficacité des services administratifs.

La cérémonie a également été marquée par la remise de 18 véhicules au ministère chargé de l'Habitat, destinés aux directions provinciales, à raison de deux véhicules par province, afin de renforcer les capacités opérationnelles des équipes sur le terrain.

Les présidents des institutions et les membres du Gouvernement ont également procédé à la remise de titres fonciers à plusieurs bénéficiaires.

A travers cette réforme d'envergure nationale, le Président Brice Clotaire Oligui Nguema réaffirme sa volonté de garantir aux gabonais un accès sécurisé à la propriété, de protéger leur patrimoine et de faire de la justice sociale une réalité concrète.