Gabon: Cinq disparus après le naufrage d'une plateforme pétrolière au large de Mayumba

Une plateforme pétrolière exploitée dans le cadre des activités de BW Energy a sombré dans la nuit du samedi 24 octobre 2026, au large de Mayumba, dans le sud du Gabon. Sur les 115 personnes présentes à bord, 110 ont été secourues, tandis que cinq restent portées disparues. Les autorités gabonaises ont engagé des opérations de recherche et ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident.

Un accident survenu sur la plateforme de forage pétrolier Prospector 5, au large des côtes gabonaises, a entraîné la disparition de cinq personnes dans la soirée du samedi 24 octobre 2026. Le sinistre s'est produit aux environs de 20 h 37, heure locale, alors que l'installation effectuait des opérations de préchargement et de mise en position. Selon les premières explications fournies par le ministre gabonais du Pétrole, Clotaire Kondja, les appuis de la plateforme se seraient enfoncés dans les fonds marins, provoquant une perte rapide de stabilité avant son immersion.

Au moment de l'accident, 115 personnes se trouvaient à bord. Les équipes de secours ont réussi à évacuer 110 personnes, acheminées à bord de deux navires vers Port-Gentil, principal centre de l'industrie pétrolière gabonaise. Cinq personnes demeurent introuvables, dont trois ressortissants gabonais, un indien et un croate.

Des recherches mobilisant les moyens régionaux

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Dans un communiqué relayé dimanche 25 octobre par la télévision publique Gabon 24, le gouvernement a confirmé la poursuite des opérations de recherche et de sauvetage. Les autorités gabonaises bénéficient notamment de l'appui de la marine nationale de la République du Congo, mobilisée pour renforcer les moyens déployés dans la zone du sinistre.

Une enquête technique a également été ouverte afin d'établir les circonstances exactes de l'accident et d'identifier les facteurs ayant conduit à l'effondrement de la plateforme. Le gouvernement assure suivre l'évolution de la situation sous l'autorité du président Brice Clotaire Oligui Nguema.

Une installation opérant pour BW Energy

La plateforme Prospector 5 appartient à Borr Drilling, une société spécialisée dans les services de forage offshore. Elle intervenait dans le cadre des opérations de BW Energy, entreprise pétrolière norvégienne présente notamment au Gabon, au Brésil et en Namibie. À la suite de l'accident, le directeur général de Borr Drilling, Bruno Morand, a exprimé sa préoccupation concernant le sort des personnes disparues et réaffirmé l'engagement de l'entreprise à soutenir les opérations de secours.

La société a indiqué que sa priorité immédiate demeurait la recherche des personnes manquantes ainsi que la sécurité et l'accompagnement de l'ensemble du personnel affecté par le sinistre.

Une surveillance environnementale maintenue

Au-delà du bilan humain, l'accident soulève également des préoccupations environnementales. Selon les premières informations communiquées, aucune pollution majeure aux hydrocarbures n'a été constatée à ce stade.

Les autorités maintiennent toutefois une surveillance de la zone, notamment en raison de la présence d'environ 280 mètres cubes de gasoil à bord de l'installation au moment de son naufrage.

Cet accident remet en lumière les enjeux de sécurité liés aux activités de forage offshore dans le golfe de Guinée, une région stratégique pour la production pétrolière africaine. Les conclusions de l'enquête technique devraient permettre de mieux comprendre les circonstances du sinistre et d'évaluer les mesures nécessaires pour prévenir de nouveaux incidents.

Dans l'immédiat, la priorité reste la localisation des cinq personnes disparues, alors que les opérations de recherche se poursuivent au large des côtes gabonaises.