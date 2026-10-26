Ile Maurice: Les urgences saturent avec 199 passages en une semaine

La grippe atteint un pic inédit depuis le début de l'épidémie, tandis que le mpox continue de circuler sur l'île de Ka Réunion. Le point sur la situation sanitaire.

Grippe : un niveau record aux urgences

Les urgences ont enregistré 199 passages pour syndrome grippal en une semaine, le plus haut niveau depuis le début de l'épisode épidémique. La hausse est continue depuis la rentrée. En semaine 35, 103 passages avaient été recensés, contre 69 en semaine 34 et 58 en semaine 33.

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En semaine 37, on comptait 173 passages, soit 3,8 % de l'activité totale. Les chiffres sont ensuite passés à 179 passages en semaine 39, puis 184 en semaine 40, soit 4,2 % de l'activité.

L'impact hospitalier reste lourd. Les indicateurs sanitaires en milieu hospitalier demeurent à un niveau élevé.

Mpox : une circulation qui se poursuit

La grippe n'est pas la seule alerte. Le mpox (ou variole B) fait aussi l'objet d'une surveillance renforcée. Le premier cas a été confirmé fin janvier, chez une personne de retour de Madagascar. Depuis, le nombre de cas a progressé : six cas, dont deux importés, avaient été identifiés entre les semaines 5 et 8. On en comptait 17, dont 12 importés, à la mi-juin. Fin août, le bilan s'élevait à 29 cas de clade Ib identifiés depuis le début de l'année.

Selon le dernier bulletin de Santé publique France, on dénombre 24 cas importés en provenance de Madagascar et cinq cas autochtones, avec une diffusion secondaire à partir des cas importés. Les autorités ont également indiqué que le mode de contamination rapporté était un rapport sexuel pour une partie des cas. Une campagne de vaccination a été lancée sur l'île par l'Agence régionale de santé (ARS).

Santé publique France et l'ARS La Réunion poursuivent le suivi hebdomadaire de ces deux situations. Les prochains bulletins diront si la grippe a atteint son pic la grippe a atteint son pic et si le mpox reste contenu.