Afrique: Hicham El Idrissi (AS FAR) - « Nous avons l'ambition de défendre notre titre continental »

interview

L'entraîneur de l'AS FAR féminine, Hicham El Idrissi, affiche clairement ses ambitions à l'approche de la Ligue des Champions Féminine de la CAF : conserver le titre continental. Pour y parvenir, le technicien marocain compte s'appuyer sur la confiance, la détermination et l'esprit collectif de son groupe.

Cette première campagne continentale à la tête de l'AS FAR représente une étape importante pour El Idrissi, qui entend traduire le travail accompli en résultats et en performances à la hauteur de l'histoire et du statut du club marocain.

Dans un entretien exclusif accordé à CAFOnline.com, il salue également les progrès du football féminin africain. Selon lui, la Ligue des champions féminine de la CAF contribue à élever le niveau de la compétition, à favoriser les échanges d'expérience et à accompagner le développement des joueuses sur le continent.

CAFOnline.com : Vous allez disputer la Ligue des champions féminine de la CAF en tant que tenant du titre. Quelles sont vos ambitions pour cette nouvelle édition ?

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Hicham El Idrissi : Être champion continental implique une grande responsabilité, mais c'est aussi une source de motivation supplémentaire.

L'AS FAR est un club habitué à évoluer au plus haut niveau. Nous aborderons donc cette édition avec l'ambition claire de défendre notre titre et de réaliser les meilleures performances possibles.

Nous savons que la tâche ne sera pas facile, mais nous avons la confiance, la détermination et la cohésion nécessaires pour rivaliser avec les meilleures équipes.

Quelle importance revêt pour vous cette première campagne continentale à la tête de l'AS FAR féminine ?

C'est une expérience importante pour moi et je suis très fier de diriger l'AS FAR dans cette compétition continentale.

Depuis mon arrivée, notre objectif est de construire une équipe capable de rivaliser aussi bien sur la scène nationale que continentale.

La Ligue des champions féminine de la CAF constitue un véritable test pour nous. Nous voulons transformer le travail accompli en résultats et en prestations dignes de l'histoire et du statut du club.

Sur le plan technique, comment analysez-vous l'évolution du football féminin africain ces dernières années ?

Le football féminin africain a considérablement progressé ces dernières années, tant sur le plan technique qu'en matière d'organisation, de visibilité médiatique et d'investissement dans les joueuses.

Nous voyons désormais les sélections nationales et les clubs africains rivaliser davantage sur la scène internationale, ce qui est très encourageant.

Je pense que l'avenir s'annonce prometteur, à condition de poursuivre les efforts en faveur des joueuses, de développer les infrastructures et de renforcer la formation des entraîneurs.

Quel rôle joue la Ligue des Champions Féminine de la CAF dans le développement du football féminin sur le continent ?

Cette compétition joue un rôle fondamental dans l'accélération du développement du football féminin africain, car elle permet aux clubs et aux joueuses de se mesurer aux meilleures équipes du continent.

Elle contribue également à élever le niveau de jeu, encourage le partage d'expérience et offre aux joueuses une expérience précieuse pour progresser.

Plus cette compétition gagnera en qualité et en intensité, plus le football féminin africain dans son ensemble en bénéficiera.

Comment évaluez-vous le niveau de cette nouvelle édition de la Ligue des Champions Féminine de la CAF ?

Le niveau de la compétition progresse à chaque édition, ce qui est une excellente chose pour le football africain.

Les clubs participants sont désormais mieux préparés et mieux organisés, tandis que les écarts entre les équipes se réduisent progressivement.

Aucun adversaire ne peut donc être sous-estimé. Nous devrons être pleinement concentrés dès le premier match, car ce sont souvent les détails qui font la différence dans ce type de tournoi.

Selon vous, quels sont les facteurs déterminants pour atteindre les derniers tours et prétendre au titre continental ?

Plusieurs éléments seront décisifs, notamment la concentration, la discipline tactique, la préparation physique et mentale, ainsi que l'esprit d'équipe.

L'expérience de l'AS FAR dans cette compétition constitue un atout, mais elle ne suffit pas à elle seule. Chaque édition apporte son lot de circonstances particulières et de nouveaux défis.

Nous devrons aborder chaque rencontre individuellement, respecter tous nos adversaires et exploiter au mieux nos points forts pour aller le plus loin possible.

Quel message souhaitez-vous adresser aux supporters de l'AS FAR ?

Je leur demande de continuer à nous soutenir et à croire en leur équipe.

Leur présence et leurs encouragements donnent une énergie supplémentaire aux joueuses et renforcent leur motivation pour se surpasser.

Nous donnerons tout pour représenter dignement le club et le football marocain. Nous nous battrons à chaque match pour faire la fierté de nos supporters et défendre notre titre continental.